【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は２３日、ホワイトハウスで記者団に、イランについて「彼らは誰が国を率いているのかさえわからず、混乱状態にある」と述べた。

イランの内部対立が、戦闘終結に向けた協議の妨げになっているとの認識を示した。

トランプ氏は２１日にイランとの停戦延長を発表した後、イラン側と接触を続けていることを示唆した。合意に向けては「急ぎたくはない。時間はたっぷりある。最良の合意を結びたい」と話した。記者団からイランに核兵器を使う可能性を問われると、「使わない。核兵器は誰にも使用が許されるべきではない」と断言した。

イランの内部対立については、米紙ニューヨーク・タイムズも２３日、精鋭軍事組織「革命防衛隊」など強硬派が台頭し、穏健派の発言力が弱まっていると報じた。

米イスラエルへの抵抗で国民の結束の重要性を強調しているイランの首脳は敏感に反応した。改革派のマスード・ペゼシュキアン大統領と保守強硬派のモハンマドバゲル・ガリバフ国会議長は２３日、それぞれ自身のＳＮＳに「イランには強硬派も穏健派もなく、皆が革命支持者だ。鉄の結束と最高指導者への服従で侵略者を後悔させる」と、ほぼ同じ文言を投稿した。

一方、米軍によると、原子力空母ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュを中心とする空母打撃群が２３日、中東地域を管轄する中央軍の管内に到着した。米海軍が同地域に展開する空母は３隻目で、米国は再攻撃もにらみ、軍事態勢を強化している。

米主要ニュースサイト・アクシオスは２３日、イランが今週、ホルムズ海峡に複数の機雷を敷設したと報じた。トランプ氏は２３日、海峡に機雷を敷設する船舶を撃破するよう海軍に命じたとＳＮＳで明らかにした。