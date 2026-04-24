【埼玉】カインズの焼却灰を活用した「撒くだけで防草できる人工砂」、「彩の国リサイクル製品」に認定
カインズは4月17日、カインズオリジナル商品「撒くだけで防草できる人工砂」（698円）が、埼玉県の「彩の国リサイクル製品」に認定されたことを発表した。
「撒くだけで防草できる人工砂」が、埼玉県の「彩の国リサイクル製品」に認定
同商品は、家庭ごみの焼却灰を特殊製法で無害化したアップサイクル品で、累計60万袋以上を販売している。砂の内部にある多孔質構造が排水性を高め、雑草が根を張りにくい環境を作るのが特徴。除草後に砂を撒くだけで効果を発揮し、人工砂を取り除けば元の土壌に戻せるため扱いもしやすい。これまで埋め立て処分されていた焼却灰を再利用することで廃棄物を削減しつつ、消費者の除草負担も大幅に軽減できる。
雑草が生えにくくなる仕組み
使用前・使用後の様子
同商品は、埼玉県内の循環資源を活用し、品質や環境基準を満たした製品として県知事より認定を受けた。あわせて、資源を有効活用する「彩の国サーキュラーエコノミー型製品」にも登録されている。
「撒くだけで防草できる人工砂」が、埼玉県の「彩の国リサイクル製品」に認定
同商品は、家庭ごみの焼却灰を特殊製法で無害化したアップサイクル品で、累計60万袋以上を販売している。砂の内部にある多孔質構造が排水性を高め、雑草が根を張りにくい環境を作るのが特徴。除草後に砂を撒くだけで効果を発揮し、人工砂を取り除けば元の土壌に戻せるため扱いもしやすい。これまで埋め立て処分されていた焼却灰を再利用することで廃棄物を削減しつつ、消費者の除草負担も大幅に軽減できる。
雑草が生えにくくなる仕組み
使用前・使用後の様子
同商品は、埼玉県内の循環資源を活用し、品質や環境基準を満たした製品として県知事より認定を受けた。あわせて、資源を有効活用する「彩の国サーキュラーエコノミー型製品」にも登録されている。