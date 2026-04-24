インスタグラム更新

フィギュアスケートの住吉りをん（オリエンタルバイオ・明大）が、自身のインスタグラムを更新。2025-26年シーズンの激闘を終え、ビーチでバカンスを楽しむ姿を披露した。銀盤の上で見せる勝負師の表情とは打って変わり、リラックスした弾けるような笑顔を見せる22歳のオフショットに、多くのファンから熱い視線が注がれている。

公開された写真では、黒のノースリーブにデニムのロングスカートを合わせた夏らしい装いを披露。ヤシの木をバックにポーズを決める姿や、海上でカヤックを楽しむアクティブな一面など、充実したオフの様子が伝わってくる。

住吉は自身のインスタグラムで実際の画像を公開。「Vacation 最高にリフレッシュ」とつづった投稿に、日本のファンも続々と反応している。

「楽しそうですね リフレッシュ出来て嬉しいです 」

「いい顔してる！！」

「きゃわいい〜〜また今度お話聞かせてね〜」

「どこのモデルさんかと！ リフレッシュいいですね」

「スケートの衣装姿も素敵だけど私服もめちゃくちゃ可愛いです スタイル良い」

「最高のリフレッシュですね！」

住吉は今季、代名詞である4回転トウループを武器に国際大会で活躍。グランプリ（GP）シリーズでも表彰台に上がるなど、日本女子のエース候補として着実に進化を遂げている。



（THE ANSWER編集部）