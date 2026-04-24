７歳になった歌姫「ののちゃん」こと村方乃々佳のドラマ出演が報告された。

２４日に保護者・スタッフ管理のインスタグラムが更新され、「ドラマ 架空名作劇場『まりとっつぁん』にマリ役で出演します」と５月４日放送のテレビ東京系「まりとっつぁん」（深夜１時）に出演することを報告。

村方が演じるのは、主人公・伊吹まりの幼少期。「やってみたかったおかっぱ頭に大喜びで、本当に昭和の子どもかのように似合っていました おかっぱ頭に、大阪弁、涙の演技、、、！また新しいののちゃんが見れて、新鮮な現場でした」とおかっぱヘアで雰囲気をガラリと変えた。

２歳１１か月で史上最年少童謡歌手としてデビューしたののちゃんも、５月３１日の誕生日で８歳になる。現在は子役としても活動しており、フォロワーは「本気で誰か分からなかった！誰このかわいい子って思ったらののちゃんだった！」「全然見えないののちゃんに」「挑戦が凄（すご）すぎておったまげぇだよ」「ちびまる子ちゃんかと思った」「ちびまる子ちゃんに見えるよ」「一瞬火垂るの墓実写化するのかと思いました」「ホンマに可愛い」「パッツンおかっぱかわいい」と成長に驚きの声を上げた。

ののちゃんは、２歳５か月で出場した「第３５回 童謡こどもの歌コンクール こども部門」で「犬のおまわりさん」を歌い、史上最年少で銀賞を獲得。「アルバムをリリースした最年少ソロアーティスト」としてギネス世界記録にも認定。小学生となり、３月には「漢検９級の合格証が届きました」と検定合格も報告した。