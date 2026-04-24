2人組YouTuber「水溜りボンド」のカンタさんが2026年4月21日、個人のYouTubeチャンネル「カンタの大冒険」に公開した動画で、チャンネルを乗っ取られたと報告した。

「これは本当に良くないんですね。本当に申し訳ない」

「結婚報告の裏側で10万人のチャンネルが乗っ取られてました。」と題した動画でカンタさんは、自身が立ち上げに携わり、ディレクターとして参画する映像制作とSNS運用支援を行う企業「映像会社Arks」が手掛ける登録者12.5万人のショートドラマ専門チャンネル「白い基地」について「チャンネルが乗っ取られました」と単刀直入に伝えた。

続けて「これ、マジで戻ってこない可能性が結構あるらしいんですよ」とし、「ちょっとピンチ過ぎるな。10万人のチャンネル。しかもArksの（チャンネル）とはいえ、多くの方が携わっているので」「最悪、自分（のチャンネル）だったらまぁ...って言う話なんだけど。これは本当に良くないんですね。本当に申し訳ない。ヤバい」と頭を抱えた。

きっかけは米国のAI企業を装った偽案件メール

事の発端は、生成AIの開発を行う有名米国企業を装った偽案件メール。メールにて促されるままに受け取ったスタッフがアカウント登録をしたところ、「一瞬でパスワードを変えられてやられたっていう感じ」と振り返る。「巧妙化していってるから、なかなか責められないところもありますけど」としながらも、SNSを専門とする会社としては「ちょっとしっかりと身を引き締めなければならないというか。それじゃ済まないような失態だと思ってる」と自戒した。

その後、YouTubeに対応・サポートを求めたところ「YouTubeが動いてくれたんです」とカンタさん。その結果、無事に「白い基地」のアカウントを取り戻すことに成功したと明かした。