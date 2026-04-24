紺野ぶるま、夫との“なれそめ”告白 衝撃の“ナンパ→即プロポーズ”「渋谷の居酒屋で…」 相手を見極めた方法とは
お笑い芸人・紺野ぶるま（39）が、24日までに更新されたYouTube「動画、はじめてみました【テレビ朝日公式】」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。2019年に発表した結婚相手とのなれそめを赤裸々に告白した。
【動画】お酒の勢いもあってぶっちゃけ連発…クロちゃんの“貯金額”サラっと暴露した紺野ぶるま
MCの納言・薄幸（33）が「旦那さんとどうやって出会ったんですか？」と聞くと、紺野は「興味ないでしょ？（笑）」と照れながら「旦那は、渋谷の居酒屋で飲んでる時にナンパされて。『一目惚れしたんで、結婚してください』って」と衝撃の出会いだったことを告白。「普段だったら連絡先とか交換しないし、無視するんですけど」と前置きをしたうえで、当時について「本当その時に仕事もうまくいってない、バイトやめれたけど、天井に当たってる感じ…売れることはないのかなって（悩んでいた）」ときだったと明かした。
紺野は「でも怖いから、保険証見せてくださいって言ったの」と、身分証提示を要求し、のちの夫が応じると「そしたら社会保険でそこに会社名とか載ってるじゃん。会社、住所、生年月日が載ってて、同い年だったの。これをすっと見せるってことは私に何か悪いことをしようっていう気はないだろうし、ナンパしてたとしても週に5回は、ネクタイ締めて会社に通ってるんだと思って。『あっじゃあ』って連絡先交換して2年半後に結婚って感じ」と驚きのなれそめを語った。
紺野は“平成最後の大安”である2019年4月25日に同い年の一般男性と結婚。22年4月に第1子出産を報告していた。
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MCの納言・薄幸（33）が「旦那さんとどうやって出会ったんですか？」と聞くと、紺野は「興味ないでしょ？（笑）」と照れながら「旦那は、渋谷の居酒屋で飲んでる時にナンパされて。『一目惚れしたんで、結婚してください』って」と衝撃の出会いだったことを告白。「普段だったら連絡先とか交換しないし、無視するんですけど」と前置きをしたうえで、当時について「本当その時に仕事もうまくいってない、バイトやめれたけど、天井に当たってる感じ…売れることはないのかなって（悩んでいた）」ときだったと明かした。
紺野は“平成最後の大安”である2019年4月25日に同い年の一般男性と結婚。22年4月に第1子出産を報告していた。