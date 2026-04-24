お笑いコンビ「博多華丸・大吉」の博多大吉（55）が23日放送のBS朝日「家呑み華大」（木曜後10・00）に出演。40年ぶりに再会した中学時代の同級生について語った。

大吉は、1月に生出演したラジオ番組で、2月に開かれる中学同窓会への出席を決め、40年ぶりにかつてのクラスメートたちと再会することを明かしていた。

前回放送の「家呑み華大」ではその同窓会を振り返り、服装などに悩んだ結果、プロのヘアメークスタッフにスタイルを整えてもらい、新調したコートで参加したことを報告。会場での写真を同窓生が家族や職場で見せた際、恥ずかしい姿では申し訳ないとの思いからだった。

この日は、久々に再会した同級生の容姿について「これが意外と若い」と回想。「びっくりする人もおったよ、男女ともに」と打ち明けつつ、プロの手を借りて臨んだ自身と比較し「そんなに言うほど？」と差を感じなかったという。

大吉は「ドーピングをして、メークさんをつけて、普段から化粧水を塗りに塗って。（なのに）言うほどそんなに変わってない」とぶっちゃけた。

そして相方の博多華丸に対し「あなたも中学の5、60人しか会ってないでしょ。でも500人ぐらいおったやろ、同学年。会ってみ？笑うよ。楽しいよ〜、今、会ったら」と勧めていた。