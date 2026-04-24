川崎F、横浜FM戦で「観戦を妨げる迷惑行為」を行ったサポーターを4試合の入場禁止に

川崎フロンターレは24日、18日に『日産スタジアム』にて行われた明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド EASTグループ第11節 横浜F・マリノス戦にて違反行為があった川崎Fサポーターに対する処分内容をクラブ公式サイト上で発表した。



川崎Fのクラブ公式サイトによると、当該者は「他の来場者の観戦を妨げる迷惑行為」を行った模様。処分内容については「4月25日（土）以降に開催される川崎フロンターレ主管試合4試合の入場禁止 ※その間の川崎フロンターレが出場するアウェイゲームへの入場も禁止する」と発表している。



同サイトは「川崎フロンターレでは引き続き『安全・安心』なスタジアム環境づくりを行ってまいります。サポーターの皆様におかれましては、観戦ルール＆マナーを遵守してご観戦いただきますよう、ご理解とご協力をお願いいたします」としている。