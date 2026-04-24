「ムラカミの存在があるからこそだ」米称賛…“ベルトに刻んだ文字”の意味も　村上宗隆は「驚異的な数字を積み上げている」

米メディアが村上の活躍と存在の大きさについて触れた(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月23日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、5打数1安打の成績だった。チームは4−1で勝利している。

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この日、本塁打こそ生まれなかったが、一塁の守備ではダイビングキャッチを披露し、前日の同戦では5戦連発となる10号2ランを放つなど、攻守でチームをけん引している。

そんな中、米メディアも称賛。『MLB公式サイト』は村上の活躍について触れ「開幕直後からこうした驚異的な数字を積み上げている一方で、ムラカミは自身のベルトに日本語で刻まれたメッセージを心の拠り所にしている」と、ベルトに刻んだ座右の銘である「臥薪嘗胆（がしんしょうたん）」という文字について紹介した。