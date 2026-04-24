「ムラカミの存在があるからこそだ」米称賛…“ベルトに刻んだ文字”の意味も 村上宗隆は「驚異的な数字を積み上げている」
米メディアが村上の活躍と存在の大きさについて触れた(C)Getty Images
ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間4月23日、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で先発出場し、5打数1安打の成績だった。チームは4−1で勝利している。
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この日、本塁打こそ生まれなかったが、一塁の守備ではダイビングキャッチを披露し、前日の同戦では5戦連発となる10号2ランを放つなど、攻守でチームをけん引している。
そんな中、米メディアも称賛。『MLB公式サイト』は村上の活躍について触れ「開幕直後からこうした驚異的な数字を積み上げている一方で、ムラカミは自身のベルトに日本語で刻まれたメッセージを心の拠り所にしている」と、ベルトに刻んだ座右の銘である「臥薪嘗胆（がしんしょうたん）」という文字について紹介した。
同サイトは「高校時代の恩師であり、監督だった方からいただいた、とても大切な言葉」という村上のコメントを紹介し、続けて「僕にとって非常に大きな意味を持つ言葉。だからこそ、毎日その言葉に集中できるよう、ベルトに刻み込んでいる」という、村上の思いを伝えていた。
目的のために、苦難や努力を耐え忍ぶことを意味する「臥薪嘗胆」の言葉とともに、メジャーで最高のスタートを切った村上。記事では「ホワイトソックスが進めている再建プランが順調に前進し、チーム状況が改善しているのは、ムラカミの存在があるからこそだ、という議論も十分になされるべきだろう」と、背番号「5」に賛辞を贈っていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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