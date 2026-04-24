【ひらがなクイズ】「お米に混ぜる食材」や「人が対面すること」に共通するひらがな2文字は？
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、健康的な食卓に欠かせない穀物から、親密な間柄でのコミュニケーション、さらに現代社会の必須アイテムに関する用語まで、バラエティ豊かな3つの言葉をそろえました。文字を一つずつ当てはめて、共通の響きを探り当ててみてください。脳をフル回転させて、思考をすっきりと整えましょう。
お□□ぎ
さ□□かい
□□ふりー
ヒント：蒸して平らに押しつぶした麦で、白米に混ぜて炊くものを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「しむ」を入れると、次のようになります。
おしむぎ（押麦）
さしむかい（差向かい）
しむふりー（SIMフリー）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、古くから日本人の健康を支えてきた食材、一対一で向き合う静かな時間、そして現代のデジタルライフを象徴する言葉という、時代背景の異なる3つの言葉が集まりました。
ひらがなの「しむ」という共通の音を介して、漢字表記の和語からアルファベット由来のカタカナ語までが一つにつながる、日本語ならではの語彙の多様性を楽しめるパズルでした。言葉のつながりを意識することで、日常の用語を新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、健康的な食卓に欠かせない穀物から、親密な間柄でのコミュニケーション、さらに現代社会の必須アイテムに関する用語まで、バラエティ豊かな3つの言葉をそろえました。文字を一つずつ当てはめて、共通の響きを探り当ててみてください。脳をフル回転させて、思考をすっきりと整えましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
さ□□かい
□□ふりー
ヒント：蒸して平らに押しつぶした麦で、白米に混ぜて炊くものを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しむ正解は「しむ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しむ」を入れると、次のようになります。
おしむぎ（押麦）
さしむかい（差向かい）
しむふりー（SIMフリー）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、古くから日本人の健康を支えてきた食材、一対一で向き合う静かな時間、そして現代のデジタルライフを象徴する言葉という、時代背景の異なる3つの言葉が集まりました。
ひらがなの「しむ」という共通の音を介して、漢字表記の和語からアルファベット由来のカタカナ語までが一つにつながる、日本語ならではの語彙の多様性を楽しめるパズルでした。言葉のつながりを意識することで、日常の用語を新鮮な視点で見つめ直すきっかけになれば幸いです。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)