シナモロール、ミュージカル公演3都市で開催へ “フレンズ”と「み〜んなで練習してるんだ！」【コメント全文】
サンリオは、「シナモロール」を主人公とした初の各都市を巡るミュージカル公演『シナモロールワンダートリップ〜消えた魔法の秘密〜』を3都市で上演する。23日より、チケット販売が開始された。
【画像】「シナモロール」ミュージカル、舞台イメージ
2026年8月15日の東京・パルテノン多摩での公演を皮切りに大阪、名古屋の3都市で上演する。
「カフェ・シナモン」の大切な記念日を前に、シナモロールたちが“魔法の世界”へと迷い込むことから始まる冒険ファンタジー。仲間との出会いや交流を通して、“人それぞれに違った魅力があること”や“相手を信じ、思いやり、支え合うことの大切さ”に気づいていく姿を描いた、心温まる感動の物語となる。
『オズの魔法使い』の世界観を舞台に、“シナモンフレンズ(シナモロールやお友だち)”が繰り広げる冒険のなかで、友情や親子の絆を通して、子どもから大人まで世代を問わず楽しめる物語を展開。特殊効果などを用いた演出により、不思議な魔法の力を表現し、舞台ならではの臨場感・没入感溢れるミュージカルととなる。
さらに、大魔女“マム”や謎めいた青年“サン”など、本作オリジナルの登場人物や、シナモロールのちょっぴりアクティブな姿にも注目。脚本は葛木英氏（ミュージカル『セロ弾きのゴーシュ』ほか）、演出は吉谷晃太朗氏（ミュージカル『ヘタリア』ほか）が担当する。
■コメント
●主演：シナモロール
ぼくたちのミュージカルがはじまるよ♪
ドキドキしちゃうなぁ〜
いまね、おともだちのモカちゃんとエスプレッソ、それからカプチーノとシフォン、みるくとみ〜んなで練習してるんだ！
すてきなミュージカルを届けられるように、ぼくたちがんばるね♪
●脚本：葛木英氏
シナモンフレンズの世界には、それぞれ違う個性と、小さな弱さを受け止めてくれる仲間たちがいます。
空からやってきたシナモロールも、迷ったり、うまく飛べなくなったりすることがあります。
このミュージカルでは、失敗や迷いを経験しながらも、シナモロールがもう一度空を見上げる勇気を見つけて
いく旅を描きたいと思っています。完璧じゃなくてもいい。うまく飛べない日があってもいい。
誰かや自分自身をそのまま受け入れる優しさが、空に浮かぶ雲のように少しずつ広がっていく。そんな優しさ
が、みんななかよくいられる世界につながりますように。音楽と物語にのせて届けたいと思います。
●演出：吉谷晃太朗氏
以前、シナモロールとは二度、一緒にショーを作りました。
『Sanrio characters English Show』では、英語にトライしながら、みんなと一緒に素敵な星を見つけ、『レッツちゅうにゅう〜！春のビタミンタイム！』のパレードでは、思いっきり体を動かしながら、みんなと一緒に元気を届けてきました。
稽古では何度も繰り返し練習を重ね、本番でもいつも全力で向き合う姿に、こちらの心まで温かくなる瞬間がたくさんありました。
そんなシナモロールと今回、ミュージカルという形で再び一緒に作品を作れることをとても嬉しく思っています。
シナモンフレンズと一緒に、日本全国へ、そして世界へ。
たくさんの人の心に届くような作品を作りたいと思います。
シナモンフレンズが紡ぐ、新しい物語。さあ、一緒に大冒険へ出かけましょう。
■『シナモロールワンダートリップ〜消えた魔法の秘密〜』公演概要
●公演時間：約1時間20分（予定）
※1幕：約30分／休憩：約20分／2幕：約30分
●公演スケジュール
東京公演 ：2026年8月15日（土）、8月16日（日） 会場：パルテノン多摩
大阪公演 ：2026年8月22日（土）、8月23日（日） 会場：SｋｙシアターＭＢＳ
名古屋公演：2026年8月29日（土） 会場：岡谷鋼機名古屋公会堂
●あらすじ
「カフェ・シナモン」の大切な記念日に向けて、シナモンフレンズのみんなで張り切ってパーティの準備を進めるなか、シナモロールは「みんなの足をひっぱっているのではないか」という小さな不安を抱いていた。
そんな時、思いがけない出来事をきっかけに、シナモロールたちは魔法の世界へ導かれる。そこは美しく輝き、魔法の力が重視される世界。“魔法の力”が価値を決めるその場所で、シナモロールは自分と向き合うことになる。
【画像】「シナモロール」ミュージカル、舞台イメージ
2026年8月15日の東京・パルテノン多摩での公演を皮切りに大阪、名古屋の3都市で上演する。
「カフェ・シナモン」の大切な記念日を前に、シナモロールたちが“魔法の世界”へと迷い込むことから始まる冒険ファンタジー。仲間との出会いや交流を通して、“人それぞれに違った魅力があること”や“相手を信じ、思いやり、支え合うことの大切さ”に気づいていく姿を描いた、心温まる感動の物語となる。
さらに、大魔女“マム”や謎めいた青年“サン”など、本作オリジナルの登場人物や、シナモロールのちょっぴりアクティブな姿にも注目。脚本は葛木英氏（ミュージカル『セロ弾きのゴーシュ』ほか）、演出は吉谷晃太朗氏（ミュージカル『ヘタリア』ほか）が担当する。
■コメント
●主演：シナモロール
ぼくたちのミュージカルがはじまるよ♪
ドキドキしちゃうなぁ〜
いまね、おともだちのモカちゃんとエスプレッソ、それからカプチーノとシフォン、みるくとみ〜んなで練習してるんだ！
すてきなミュージカルを届けられるように、ぼくたちがんばるね♪
●脚本：葛木英氏
シナモンフレンズの世界には、それぞれ違う個性と、小さな弱さを受け止めてくれる仲間たちがいます。
空からやってきたシナモロールも、迷ったり、うまく飛べなくなったりすることがあります。
このミュージカルでは、失敗や迷いを経験しながらも、シナモロールがもう一度空を見上げる勇気を見つけて
いく旅を描きたいと思っています。完璧じゃなくてもいい。うまく飛べない日があってもいい。
誰かや自分自身をそのまま受け入れる優しさが、空に浮かぶ雲のように少しずつ広がっていく。そんな優しさ
が、みんななかよくいられる世界につながりますように。音楽と物語にのせて届けたいと思います。
●演出：吉谷晃太朗氏
以前、シナモロールとは二度、一緒にショーを作りました。
『Sanrio characters English Show』では、英語にトライしながら、みんなと一緒に素敵な星を見つけ、『レッツちゅうにゅう〜！春のビタミンタイム！』のパレードでは、思いっきり体を動かしながら、みんなと一緒に元気を届けてきました。
稽古では何度も繰り返し練習を重ね、本番でもいつも全力で向き合う姿に、こちらの心まで温かくなる瞬間がたくさんありました。
そんなシナモロールと今回、ミュージカルという形で再び一緒に作品を作れることをとても嬉しく思っています。
シナモンフレンズと一緒に、日本全国へ、そして世界へ。
たくさんの人の心に届くような作品を作りたいと思います。
シナモンフレンズが紡ぐ、新しい物語。さあ、一緒に大冒険へ出かけましょう。
■『シナモロールワンダートリップ〜消えた魔法の秘密〜』公演概要
●公演時間：約1時間20分（予定）
※1幕：約30分／休憩：約20分／2幕：約30分
●公演スケジュール
東京公演 ：2026年8月15日（土）、8月16日（日） 会場：パルテノン多摩
大阪公演 ：2026年8月22日（土）、8月23日（日） 会場：SｋｙシアターＭＢＳ
名古屋公演：2026年8月29日（土） 会場：岡谷鋼機名古屋公会堂
●あらすじ
「カフェ・シナモン」の大切な記念日に向けて、シナモンフレンズのみんなで張り切ってパーティの準備を進めるなか、シナモロールは「みんなの足をひっぱっているのではないか」という小さな不安を抱いていた。
そんな時、思いがけない出来事をきっかけに、シナモロールたちは魔法の世界へ導かれる。そこは美しく輝き、魔法の力が重視される世界。“魔法の力”が価値を決めるその場所で、シナモロールは自分と向き合うことになる。