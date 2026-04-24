傘差し運転が違反になるのは理解していますが、レインコート着用も視界不良などで罰金の対象になるのでしょうか？

レインコート着用は原則OKだが「安全運転義務」が重要

まず結論からいうと、レインコートを着て自転車に乗ること自体は違反ではありません。傘差し運転のように明確に禁止されているわけではないため、多くの場合は問題なく使用できます。

しかし、ここで重要になるのが「安全運転義務」です。これは道路交通法で定められているルールで、「周囲の状況に応じて安全に運転しなければならない」というものです。

つまり、レインコートを着ていても、視界が悪くなったり操作に支障が出たりする状態であれば、安全運転義務違反と判断されるおそれがあります。

たとえば、フードが深すぎて左右が見えない状態で走行していた場合、歩行者や車に気づくのが遅れ、事故につながる危険があります。このような状況では、単なる服装の問題ではなく「危険な運転」と見なされることがあります。



視界不良や操作困難だと違反・罰金の可能性もある

レインコートが原因で視界や操作に支障がある場合、違反となる可能性があります。具体的には、次のようなケースです。



・フードで左右確認ができない

・風でコートがあおられ、ハンドル操作が不安定になる

・前が見えにくく、ブレーキの判断が遅れる

こうした状態で運転すると、「安全運転義務違反」として、指導や反則金の対象となる可能性があります。

また、事故を起こした場合にはさらに注意が必要です。たとえレインコートを着ていただけでも、「視界が悪い状態で運転していた」と判断されると、過失が重くなることがあります。結果として、損害賠償の負担が増えることもあるため、軽視しないことが重要です。

傘差し運転は片手運転や視界不良によって事故リスクが高まるため禁止されていますが、レインコートでも同様の危険があれば、同様に注意が必要です。



違反を防ぐためのレインコートの選び方と使い方

では、どのようにすれば安全にレインコートを使えるのでしょうか。ポイントは「視界」と「操作性」を確保することです。

まず、フードは調整機能がついているものを選び、左右の視界が確保できるようにしましょう。

次に、サイズにも注意が必要です。大きすぎるレインコートは風で膨らみやすく、ハンドル操作に影響を与えることがあります。適度なサイズを選び、バタつかないようにすることが大切です。

さらに、雨の日は路面が滑りやすく、ブレーキの効きも悪くなりがちです。そのため、普段より速度を落として運転することも重要です。安全に配慮した運転を心がけることで、違反リスクだけでなく事故リスクも下げることができます。



レインコートでも油断せず「安全に運転できる状態」を保とう

レインコートの着用自体は違反ではありませんが、「安全に運転できる状態かどうか」が常に問われます。視界が悪い、操作が不安定といった状況であれば、違反と判断される可能性があります。

特に雨の日は、普段よりも危険が増える環境です。レインコートを着ているから安心と考えるのではなく、「しっかり見えているか」「安全に操作できているか」を意識することが大切です。

少しでも不安を感じる場合は、自転車を降りて押すという判断も有効です。無理に運転を続けるよりも、安全を優先することが結果的にトラブル回避につながります。

正しい知識と準備があれば、雨の日でも安全に移動することは可能です。レインコートを上手に活用しながら、安心して自転車を運転できる環境を整えていきましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー