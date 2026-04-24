SEVENTEENエスクプス、日本で和食満喫＆ぬいぐるみ抱える姿 イベントオフショットも披露「笑顔が爽やか」「自然体で素敵」
【モデルプレス＝2026/04/24】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のS.COUPS（エスクプス）のInstagramが4月23日、更新された。日本でのプライベートショットとイベントのオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】SEVENTEENメンバー和食を前に満面の笑み 来日オフショ
4月20日・21日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されたライブイベント「CROSS GENERATION LIVE」に、同じくSEVENTEENのMINGYU（ミンギュ）と組んだスペシャルユニット・CxM（シーエックスエム）として出演するため来日していたS.COUPS。白いハートの絵文字を添え、写真を多数投稿した。
そば店で天ぷらそばを堪能する様子や街歩きの様子、ゲームセンターで真剣にクレーンゲームに興じる様子、見事ゲットした大きなぬいぐるみを抱える姿などを披露している。投稿では併せて同イベントでのオフショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「笑顔が爽やか」「自然体で素敵」「私服姿嬉しい」「日本を楽しんでね！」「ぬいぐるみ抱いてるの可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】SEVENTEENメンバー和食を前に満面の笑み 来日オフショ
◆エスクプス、日本で天ぷらそば堪能
4月20日・21日の2日間、神奈川・Kアリーナ横浜にて開催されたライブイベント「CROSS GENERATION LIVE」に、同じくSEVENTEENのMINGYU（ミンギュ）と組んだスペシャルユニット・CxM（シーエックスエム）として出演するため来日していたS.COUPS。白いハートの絵文字を添え、写真を多数投稿した。
◆エスクプスの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「笑顔が爽やか」「自然体で素敵」「私服姿嬉しい」「日本を楽しんでね！」「ぬいぐるみ抱いてるの可愛い」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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