＝LOVE大谷映美里、美スタイル際立つ“ぎゃるウサギ”姿を披露「大人っぽい」「衣装が大優勝」髪色チェンジにも絶賛の声
【モデルプレス＝2026/04/24】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が4月23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ダークなウサギをモチーフにした新衣装を身にまとった姿を公開し、絶賛の声が相次いでいる。
【写真】指原プロデュース28歳美女、赤髪×ウサギ衣装が「似合いすぎ」
公開されたのは、4月18日、19日に横浜スタジアムで行われた同グループの8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」ファイナル公演のオフショット。大谷は、「赤髪ぎゃるウサギ」として新衣装の“闇落ちウサギ衣装”を身にまとったクールな写真を投稿した。
「闇落ちウサギ衣装」は、同グループやAKB48などアイドルグループの衣装制作を多数手がける「オサレカンパニー」がツアーファイナル開催に際して作製したもので、デニム地にメンバーカラーが使われたウサギの耳や毛糸が映える仕上がりになっている。大谷は、自身のInstagramでも衣装について「かわいくないですかーー？」「イコラブの衣装は新しいコンセプトを生み出す天才」と述べ、衣装を気に入っている様子を見せた。
この投稿を受け、SNS上では「闇落ちウサギ可愛すぎる」「大人っぽい」「衣装が大優勝」など絶賛の声が相次いでいる。また、「髪色変わってる」「赤髪似合いすぎ」「めちゃくちゃ綺麗」など、髪色を赤くしたことへの称賛の声も寄せられた。（modelpress編集部）
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【写真】指原プロデュース28歳美女、赤髪×ウサギ衣装が「似合いすぎ」
◆大谷映美里、ダークな“ぎゃるウサギ”に
公開されたのは、4月18日、19日に横浜スタジアムで行われた同グループの8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」ファイナル公演のオフショット。大谷は、「赤髪ぎゃるウサギ」として新衣装の“闇落ちウサギ衣装”を身にまとったクールな写真を投稿した。
◆大谷映美里の投稿にファン絶賛
この投稿を受け、SNS上では「闇落ちウサギ可愛すぎる」「大人っぽい」「衣装が大優勝」など絶賛の声が相次いでいる。また、「髪色変わってる」「赤髪似合いすぎ」「めちゃくちゃ綺麗」など、髪色を赤くしたことへの称賛の声も寄せられた。（modelpress編集部）
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