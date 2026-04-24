通常の“5.8倍”厚切り　期間限定「ゴーヤーちゃんぷる」登場【2階のはりく】

沖縄料理店「2階のはりく」は、「ゴーヤーの日」である5月8日（金）にちなみ、期間限定メニュー「5.8倍厚切りゴーヤーちゃんぷる」を販売する。提供期間は、5月1日（金）から10日（日）まで。

同店は、沖縄出身のスタッフが手掛ける隠れ家的沖縄料理店。石垣島直送の石垣牛や朝市で鮮魚など、産地直送の食材にこだわり、創作性あふれる沖縄料理と豊富な地酒を楽しめるのが特徴だ。

「ゴーヤーの日」は、「5（ゴー）8（ヤー）」の語呂合わせから、沖縄県や生産者団体によって制定された記念日。沖縄を代表する野菜であるゴーヤーは、独特の苦味と栄養価の高さを持ち、夏バテ防止や健康維持に役立つ食材として広く親しまれている。

なかでもゴーヤチャンプルーは、沖縄の家庭料理を代表する一皿。主役のゴーヤーは苦味に、豚肉の旨み、卵のまろやかさ、豆腐の柔らかい食感と合わさり、奥行きのある味わいを生み出す。「チャンプルー（混ぜる）」という言葉が示す通り、多様な食材や文化を受け入れる沖縄の風土を象徴する料理でもある。

今回、登場する「5.8倍厚切りゴーヤーちゃんぷる」は、通常の5.8倍の厚さにカットしたゴーヤーを使用している。インパクトのある見た目と、より際立つ食感と風味が楽しめる一皿として提供される。

【商品詳細】

・5.8倍超厚切りゴーヤーちゃんぷる 790円（税抜）

・定番のゴーヤーちゃんぷる 590円（税抜）