【プレミアムバンダイ：「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」抽選販売】 抽選期間：4月24日12時～5月7日15時 当選発表：5月8日 6月 発送予定

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」の抽選販売を4月24日12時より実施する。プレミアムバンダイにて実施を予定しており、抽選期間は5月7日15時まで。当選発表は5月8日に行なわれる予定。

今回「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」のガンプラ「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」を対象に抽選販売を実施する予定で、申込み制限として1人1個までとなっている。

支払方法は「クレジットカード前払い」「プレバンPay（応募時払い）」「ペイディ」のいずれかとなっており、「プレバンPay（応募時払い）」での抽選申込には、必要金額（税込商品代＋送料）の事前チャージが必要となっている。

「HG 1/144 メッサーM01型 (ガウマン機)」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS

(C)創通・サンライズ

※画像は開発データを使用したCGです。実際の商品とは異なる場合がございます。