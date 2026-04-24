6月 出荷予定 【邪神ちゃん】 価格：2,860円 【パンダ人間】 価格：1,100円

ベルファインは、マンガ「邪神ちゃんドロップキック」に登場するキャラクターを再現したプラモデル「邪神ちゃん」および「パンダ人間」を再販売する。価格は「邪神ちゃん」が2,860円、「パンダ人間」が1,100円。それぞれ4月24日11時から予約を受け付ける。期間は5月21日まで。どちらも6月に出荷予定となっている。

「邪神ちゃんドロップキック」は、魔界出身の悪魔「邪神ちゃん」と彼女を召喚した女子大生「花園ゆりね」の同居生活を描いたコメディマンガ。今回、同作に登場する「邪神ちゃん」と「パンダ人間」を立体化したプラモデルが再登場する。どちらも2022年12月発売商品の再生産品で、JAN違い商品。

「邪神ちゃん」

品番：B5-011N

JANコード：4573347240515

マンガ「邪神ちゃんドロップキック」に登場する悪魔「邪神ちゃん」を再現したプラモデルで、「B5シリーズ」の第2弾。

全25パーツで、成型色は白となっており、今回も接着剤を使わずに組み立てられる。なお可動部分はない。

全高：約150mm（ノンスケール）

パッケージ外寸：182×257×60mm（幅×奥行×高さ）

材質：PS

「パンダ人間」

品番：B5-003N

JANコード：4573347240508

マンガ「邪神ちゃんドロップキック」第134話「邪神ちゃんのプラモデル」で登場したパンダ人間を忠実に再現した、「B5シリーズ」の第1弾。接着剤を使わずに組み立てられる。可動部分がなく、前・後2パーツからなる単色成型スタイルのプラモデル。

サイズ：全長約150mm（ノンスケール）

パッケージ外寸：182×257×40mm（幅×奥行×高さ）

材質：PS

(C)ユキヲ・COMICメテオ／邪神ちゃんドロップキック’製作委員会