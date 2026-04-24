ターリン・インターナショナルとエーピーコミュニケーションズは、カプセルトイシリーズ「手のひらネットワーク機器」第5弾について、投票対象となる製品のエントリー受付をITインフラ機器メーカー向けに4月24日に開始した。

「手のひらネットワーク機器」は、総合監修を務めるエーピーコミュニケーションズの「ITインフラ業界をもっと盛り上げたい！」という思いからスタートしたカプセルトイシリーズ。ミニチュアのITインフラ機器同士をLANケーブルで接続したり、組み立て式のサーバーラックに取り付けたりして楽しめるのが魅力となっている。

「手のひらネットワーク機器」第5弾については、製品化ラインナップを決めるユーザー投票が実施予定で、4月24日より5月31日までITインフラ機器メーカー向けに製品のエントリー受付が行なわれている。応募できる製品は19インチラックマウント対応の機器や関連オプションなど。

ユーザーによる投票は特設サイトにて実施予定で、投票期間は6月10日より7月17日まで。9月頃に第5弾のラインナップとして発表され、2027年6月に発売される。

□ITインフラ機器メーカー向け資料請求

□「手のひらネットワーク機器」第5弾 ユーザー選挙」特設ページ

6月に発売予定の「手のひらネットワーク機器４」

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