【超合金 DELUXE グレンダイザー ＆ UFOスペイザー】 4月28日 予約開始 10月 再販予定 価格：15,400円

BANDAI SPIRITSは、玩具「超合金 DELUXE グレンダイザー ＆ UFOスペイザー」の再販分を4月28日に予約受付を開始する。発売は10月を予定し、価格は15,400円。

本商品はTVアニメ「UFOロボ グレンダイザー」50周年を記念してポピーの超合金 「DELUXEグレンダイザー」と「UFOスペイザー」を復刻したもの。

「グレンダイザー」が「UFOスペイザー」の合体ギミックはもちろん、グレンダイザーは両腕のパンチ射出ギミックを搭載。

両肩のハーケンは取り出して手に持たせることができ、柄を長く造形したハーケンも付属している。スペイザーの両翼にはミサイル発射ギミックがあり、ミサイル射出ギミックを持つ「反重力ダイザー砲」も付属する。

1975年発売の「超合金グレンダイザー」の現物を3Dスキャンして当時のフォルムそのままに復活。ボディと両脚はダイキャスト製となっている。

「超合金 DELUXE グレンダイザー ＆ UFOスペイザー」商品概要

全高、全長：全高約135mm（グレンダイザー）、全長約120mm（スペイザー）

材質：ダイキャスト、ABS、PE製

セット内容

・本体

・UFOスペイザー

・予備パンチ左右×2

・予備ハーケン×4

・ロングハーケン×2

・ドリルミサイル弾×2

・円盤ミサイル弾×2

・反重力ダイザー砲

・反重力ミサイル弾×2

(C)ダイナミック企画・東映アニメーション