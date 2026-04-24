「超合金 DELUXE グレンダイザー ＆ UFOスペイザー」が10月に再販決定
BANDAI SPIRITSは、玩具「超合金 DELUXE グレンダイザー ＆ UFOスペイザー」の再販分を4月28日に予約受付を開始する。発売は10月を予定し、価格は15,400円。
本商品はTVアニメ「UFOロボ グレンダイザー」50周年を記念してポピーの超合金 「DELUXEグレンダイザー」と「UFOスペイザー」を復刻したもの。
「グレンダイザー」が「UFOスペイザー」の合体ギミックはもちろん、グレンダイザーは両腕のパンチ射出ギミックを搭載。
両肩のハーケンは取り出して手に持たせることができ、柄を長く造形したハーケンも付属している。スペイザーの両翼にはミサイル発射ギミックがあり、ミサイル射出ギミックを持つ「反重力ダイザー砲」も付属する。
1975年発売の「超合金グレンダイザー」の現物を3Dスキャンして当時のフォルムそのままに復活。ボディと両脚はダイキャスト製となっている。
『UFOロボ グレンダイザー』より- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) April 24, 2026
「超合金 DELUXE グレンダイザー ＆ UFOスペイザー」が2026年10月再販決定！
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1975年発売の名作超合金アイテムが『UFOロボ グレンダイザー』50周年を記念して復活！
一般店頭にて4月28日予約開始！#t_chogokin #グレンダイザー pic.twitter.com/UMULb1k53h
「超合金 DELUXE グレンダイザー ＆ UFOスペイザー」商品概要
全高、全長：全高約135mm（グレンダイザー）、全長約120mm（スペイザー）
材質：ダイキャスト、ABS、PE製
セット内容
・本体
・UFOスペイザー
・予備パンチ左右×2
・予備ハーケン×4
・ロングハーケン×2
・ドリルミサイル弾×2
・円盤ミサイル弾×2
・反重力ダイザー砲
・反重力ミサイル弾×2
(C)ダイナミック企画・東映アニメーション