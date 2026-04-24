86歳・志茂田景樹、“カラフル”な新ヘアを披露「見事に白髪が活かされています」
作家でタレントの志茂田景樹（86）が23日、自身のXを更新。新たな髪型とともに、近影を披露した。
【写真】「見事に白髪が活かされています」カラフル新髪型を披露した志茂田景樹
志茂田は「親しいヘアデザイナーの方からカットとヘアマニキュアをやってもらいました。見事に白髪が活かされています。さあ前へ歩もう」とつづり、カラフルで鮮やかなニューヘアの写真を2枚アップした。
この投稿にファンからは「ヘアスタイル素敵です！」「おいくつになられてもオシャレで素敵ですね」「やさしい幸せなお顔してますね」「真っ白ふわふわだからカラーが映えますね」「良い色で、よくお似合いです」「元気出るわ！ずっと派手なヘアーでいて欲しいです」「すげえ！さすがだ志茂田さん！」「綺麗な仕上がりですね」などの反響が寄せられている。
【写真】「見事に白髪が活かされています」カラフル新髪型を披露した志茂田景樹
志茂田は「親しいヘアデザイナーの方からカットとヘアマニキュアをやってもらいました。見事に白髪が活かされています。さあ前へ歩もう」とつづり、カラフルで鮮やかなニューヘアの写真を2枚アップした。
この投稿にファンからは「ヘアスタイル素敵です！」「おいくつになられてもオシャレで素敵ですね」「やさしい幸せなお顔してますね」「真っ白ふわふわだからカラーが映えますね」「良い色で、よくお似合いです」「元気出るわ！ずっと派手なヘアーでいて欲しいです」「すげえ！さすがだ志茂田さん！」「綺麗な仕上がりですね」などの反響が寄せられている。