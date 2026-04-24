故人の財産は、一般的に「相続税」の対象となります。しかし実際には、目に見える財産だけでなく、「貸したけど返ってきていないお金」などといった「貸付金」も課税対象となる場合があることをご存じでしょうか。実際の裁決事例をもとに、「貸付金」の税務上の扱いについてみていきましょう。

相続財産で判断が難しい「貸付金」の扱い

相続税というと、不動産や預貯金といった「いまここにある財産」に意識が向きがちです。しかし、実務上判断が難しいのが、いまここにない「貸付金」の扱いです。身内や友人へお金を貸す場合契約書を作成していないことも多く、実態の把握が困難です。

特にやっかいなのが、返ってくる見込みがない貸付金です。長年返済がなく、時効も過ぎているような場合には、「実質的に価値はないのでは」と考えるのが自然でしょう。

しかし、税務の世界では、この“常識的な感覚”がそのまま通用するとは限りません。今回は、消滅時効が経過した貸付金をどのように評価すべきかが争点となった事例をみていきましょう。

故人が貸したまま返ってきていない金は「相続財産」にあたるか

Aさんは、X社に対して1億1,000万円を貸し付けました。途中でそのうち1,000万円の返済は受けたものの、その後は返済が途絶え、残りの1億円についてそれ以降返済はありません。この貸付金には明確な返済期限や利息の取り決めもなく、いわば「お金は渡しているが長年放置されている」状態でした。

Aさんが亡くなった時点で最後の返済から相当の年月が経っていたため、相続人であるBさんは「すでに時効が成立し、回収は期待できないのではないか」と考えるようになりました。

相続税の計算では、貸付金は原則として元本で評価されます。ただし、「回収が不可能または著しく困難」 と認められる場合に限り、評価額をゼロとすることができます。

Bさんはこの貸付金を「回収が不可能または著しく困難」なものと判断し相続税の対象としませんでしたが、税務署は「回収不能とはいえない」として評価額を1億円とする処分を行いました。

この処分に納得できないBさんは、国税不服審判所で争うこととしました。

本件の争点は下記の2つです。

・消滅時効が経過した貸付金は、「回収が不可能」と認められるか

・債務者である会社の経営状況からみて、回収不能といえるかどうか

つまり、「回収できなさそう」という主観的な感覚ではなく、時効や経営状況といった客観的な根拠をもって回収不能といえるかどうかが争点になります。

回収不能だと主張するBさん、回収不能は“例外”だとする税務署

納税者（Bさん）の主張

Bさんは、「この貸付金は実質的に価値を失っているため、評価額はゼロとすべき」と主張しました。商事債権であれば5年で時効が完成し、債務者が時効を援用すれば返済義務は消滅します。したがって、このような債権は実質的に回収不能であり、経済的価値はないとしました。

さらに、長年返済が行われていないという事実自体が会社の資金的余力の欠如を示しており、帳簿上は資産超過であっても、実際には返済能力がない可能性が高いと指摘しました。

つまり、形式的な数字ではなく実態に即して判断すべきというのがBさんの主張です。

税務署の主張

これに対して税務署は、相続税評価の基本ルールに立ち返り、より厳格な基準で判断すべきと主張しました。

まず、「回収が不可能または著しく困難」な場合に評価しないという取り扱いは、あくまで例外的な措置であり、単に回収が難しいという程度では認められず、客観的に見て回収不能であることが明白な場合に限られるとしました。

また、Bさんの主張に対しては、「消滅時効は債務者（X社）が援用して初めて効力が確定するものであり、期間が経過しただけでは債権は消滅しない」「会社は資産超過で、営業利益も計上しており、経営破綻には至っていない」と反論。この貸付金はなお回収可能性を有しており、ゼロ評価は認められないと主張しました。

審判所は、未回収の貸付金が「相続財産にあたる」と判断

国税不服審判所は、税務署の主張を全面的に支持しました。

まず「消滅時効」の位置づけについては、期間が経過しただけで当然に効力が生じるものではなく、債務者が時効を援用して初めて返済義務が消滅することを確認。つまり、時効期間が過ぎているという事実は「将来援用される可能性がある」というにとどまり、その時点で債権の価値が消滅したとはいえないと判断しました。

また、「回収不能または著しく困難」と評価するためには、破産や事業停止など、債務者の経済状態が客観的に破綻していることが明白である必要があると指摘しました。

相続開始時点でX社は資産超過かつ営業利益を計上しており、事業も継続していたことから、「回収不能が明らか」とはいえないと判断し、この貸付金は例外扱いには該当せず、原則どおり元本1億円で評価すべきと結論づけました。

相続税における財産評価では、「客観的な事実」がすべて

本件は、「実感として回収できない」と「税務上ゼロで評価する」との間に大きな隔たりがあることを示した事例です。

ここまで見てきたように、時効は債務者が援用して初めて効力が確定するため、援用がない段階では依然として権利としての価値が認められます。また、「回収が困難」と認められるためには単なる長期未回収では足りず、破産や事業停止など、誰が見ても明らかな事情が必要とされます。

相続税における財産評価では、主観的な感覚ではなく、客観的な事実がすべてです。判断に迷う財産については、この視点を持つことが、適正な申告につながるといえます。

高橋 創

税理士