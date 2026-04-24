まさかの変則技「2台同時注文」にビックリ

お笑い芸人の「おいでやす小田さん」が自身のYouTubeチャンネルで、人生初となる新車購入の様子を公開しています。

しかも2台まとめて注文したといいますが、いったいなぜそのようなことがおこなわれたのでしょうか。

【動画】超カッコいい！ これが「おいでやす小田」が手に入れた「2台の本格“四輪駆動車”」です！ 動画で見る

おいでやす小田さんは、ピン芸人としての活動のほか、2020年には芸人のこがけんさんと漫才コンビ「おいでやすこが」を組んでM-1に出場し準優勝を果たしました。

さらにNHKの朝ドラ「カムカムエヴリバディ」をはじめ、数多くの映画・ドラマなどで俳優業としても登場するなど、多岐にわたる活躍をみせています。

そんな小田さんのお目当ては、スズキの「ジムニー」でした。

唯一無二の軽および小型四輪駆動車シリーズとして、1970年の発売から現在まで高い人気を得ており、現行型は2018年7月にデビューした4代目です。

外装は往年のクロカンらしいデザインを踏襲し、さまざまな環境に対応する伝統的なラダーフレーム方式を備えました。内装に目を向けると、運転しやすさを重視し、機能性をシンプルに突き詰められたインテリアとなっています。

パワートレインには、最高出力64PS、最大トルク96Nmを発揮する660ccのDOHCターボ「R06A型」を縦置きし、5速MTか4速ATのトランスミッションを組み合わせています。駆動方式はパートタイム4WDです。

ただ、クルマについて聞かれると「何もわからん」「車種も言われへん」という小田さん。免許こそ持っていますが、今では完全なペーパードライバーになっているそうです。

とはいえ、昔持っていたチョロQがクロカンタイプだったこともあり、そのイメージからジムニーに親しみがあったとのこと。その他「ゴルフバッグを積みたい」という要望もあり、小型車版で、ホイールベースを延長し5ドアタイプとした「ジムニーノマド」にひかれているそうです。

都内のスズキ販売店でまずチェックしたのが、そのジムニーノマドでした。

クルマに興味がないといいつつも、その外観の格好良さに早速ひかれた様子。内装を見て「買います！」と即決しようとしてしまいます。

さすがに決断が早すぎるので、内装のチェックを続行。一番重要な点であるゴルフバッグが置けるかをチェックします。後部座席を倒してみるとスペースが広がり、2つ分のゴルフクラブが載りそうでした。

価格も問題なく「2台買おうかな」という冗談が飛び出すほど、すっかりジムニーノマドに心を奪われている小田さん。

しかしジムニーノマドは「納期がいつになるかわからない」という問題が出てきます。年内の納車を希望している小田さんとしては、悩ましいところでした。

2025年1月に国内発売を開始したジムニーノマドは、歴代初の5ドアモデルとして大いに注目を集め、導入されるとすぐに注文が殺到。瞬く間に数年待ちともいわれる納車待ちの状態となり、しばらくの間は注文が停止されていたほどの人気を集めています。

2026年1月末にようやく受注を再開するとともに、一部改良版が7月1日より発売される予定となっています。

次に見学したのが通常のジムニー（軽自動車版）。内装を確認すると、こちらでもゴルフクラブが積めそうだとわかりました。

さらにジムニーであれば半年程度で納車されると聞き、葛藤する小田さん。

その後、コンパクトSUVの「クロスビー」や「フロンクス」も紹介されましたが、最終的には通常のジムニーと5ドアタイプのジムニーノマドの両方を購入することを決断します。

先に納車されるジムニーを受け取ってから練習し、ジムニーノマドが納車されたら、そちらに乗り換える予定だといいます。

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冗談で話していた「2台買おうかな」というのが現実になった小田さん。

合わせて600万円という予想外の出費になりましたが、大好きなゴルフを堪能する目的もあり「人生を豊かにする選択」と語るほど、納得感のある結論になっていました。