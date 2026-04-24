菅沼菜々が自分のことをAIに質問 「ふわっとしてるのに、勝負どころは別人格」との回答に「……かもしれない」
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。菅沼菜々がスマホを使ってAIに「自身の強みとキャラクター」を質問。その回答を見た本人のリアクションを動画で投稿した。
【動画】AIの回答にちょっぴり「ドヤ顔」の菅沼菜々
菅沼は「何で分かるんですか？」「名前でってこと？」と、自分のことをAIが答えることに疑問を抱いている様子。半信半疑のまま「菅沼菜々」の名前を送信した。するとAIは2つのポイントを指摘。1つ目は「外しても崩れない“保険かけすぎな精密機械”」。ピンを攻めながらもリスク管理が同時に成立していて「ミスがミスにならない不思議な強さ」と分析した。2つ目は「ふわっとしてるのに、勝負どころは別人格」。普段は親しみやすい空気感だが、優勝争いに入ると一気にスイッチON。「そのギャップがクセになる」だ。これを読んだ菅沼は「どうですか？」とスタッフを見回した。そして「確かに保険はかけすぎるタイプなので、ピンをガツガツ攻めるのは若干控えめです」「ふわっとしているかは分かんないけど、ここぞってときには頑張る……かもしれない」と、おおむねAIの出した回答に納得している様子だった。投稿を見たファンも「合っていると思うよ」「菜々ちゃんのドヤ顔、最高！」「凄いなぁAI」「それを実行して来週は優勝だよ！」とAIの評価に同意。そして「それにしてもかわいい」「唯一無二のアイドルプロゴルファーも追加して欲しい」など、AIが触れなかった菅沼の魅力を強調していた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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