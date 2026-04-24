【ワシントン＝阿部真司】米司法省は２３日、米軍による１月のベネズエラ攻撃を巡り、米陸軍兵士が機密情報を利用し、予測市場での賭けで４０万ドル（約６４００万円）を不正に得たとして訴追したと発表した。

将来の出来事を扱う予測市場では軍事作戦も賭けの対象となっており、内部情報に基づく取引を疑う例が相次いでいる。

発表によると、兵士は予測市場の一つである「ポリマーケット」で３万３０００ドル（約５００万円）以上を賭けていた。昨年１２月以降、ベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領を拘束する作戦の計画と実行に関与しており、司法省は機密情報を不正に利用した罪などで訴追した。

米ＡＢＣニュースによると、この兵士は陸軍特殊部隊に所属していた。兵士はポリマーケットで、「マドゥロ氏が１月３１日までに失脚するか」「米国がベネズエラに侵攻するか」などについて賭け、取引はトランプ米大統領がマドゥロ氏の拘束を発表する数時間前にも行われたという。巨額の利益を得たことが注目され、捜査当局が調べていた。

予測市場では他にも軍事作戦を巡る機密情報を悪用した取引が疑われる事例が明らかになっている。イスラエル当局は２月、昨年６月のイラン攻撃を巡り、機密情報に基づいて賭けをしたとしてイスラエルの空軍関係者らを訴追した。

米コロンビア大の研究者らは、２０２４年２月から２６年２月までに、ポリマーケットでのインサイダー取引が疑われる賭けで、総額約１億４３００万ドル（約２３０億円）の不正利益が発生したと試算している。

トランプ氏は２３日、米兵が訴追されたことについて記者団から問われ、「残念ながら世界全体がカジノのようになってしまった」と述べ、調査する意向を示した。