米サンフランシスコ在住のお笑いタレント野沢直子（63）が24日、自身のインスタグラムを更新。自宅に遊びに来た後輩芸人とのショットを公開した。

「直美ちゃん、遊びに来てくれた」と米ニューヨーク在住の渡辺直美が自宅を訪れたことを明かした。

「直美ちゃんのスタッフの方も来て、暑い日だったけど、4人でトラ作の鍋食べた」とつづった。

野沢の夫も自身のインスタで「我が家に渡辺直美ちゃんがやってきた！」と渡辺の訪問を報告し、渡辺とのツーショットを公開した。

これらの投稿に、フォロワーからは「神ツーショすぎ」「華やか」「最高」「なんか勝手に嬉しい」「野沢宅、オシャレすぎ」「日本の誇り集合」「この3人が揃ったらつまらないワケがない」「すごーい」などの声が集まっている。

野沢は日本での芸能活動を休止し、1991年に渡米。92年に組んでいたバンドメンバーの米国人男性と結婚し、1男2女に恵まれた。しかし、離婚調停の末に昨年6月、離婚が成立したと発表。その後、現在一緒にバンドを組んでいる13歳年下の日本人男性と再婚している。