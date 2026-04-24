「虹オオカミ」出身のmoxymill・MOMOCA（兼清萌々香）、グループ卒業発表「これからも自分らしく成長した姿をお見せできるよう」
【モデルプレス＝2026/04/24】ガールズグループ・moxymill（モクシーマイル）のMOMOCA（兼清萌々香）が4月23日、自身のInstagramを更新。グループを卒業することを発表した。
【写真】「虹オオカミ」兼清萌々香、白ワンピで王道夏コーデ
MOMOCAは「5月31日をもって 私、MOMOCAはmoxymillを卒業します」と発表。「オーディションを経て、メンバーとなり経験した事のない大きなステージでデビュー出来たことあの景色、あの時の気持ちは忘れられません」とデビュー決定時に思いを馳せ、「楽曲をリリースする度に新たな自分と出会い、刺激を受ける毎日でした。moxymillとしての活動の中で今まで知らなかった世界や人との出会い数々の経験を通し、多くの事を学ばせて頂きました」と活動を振り返った。
スタッフやファンへ感謝をつたえるとともに「たくさん悩んで出した決断ですが私はここから新しい道に進みます。これからも自分らしく成長した姿をお見せできるよう。精進いたします」と今後に向けて意気込み。「5月31日のラストライブでファンの皆様に直接ご挨拶させて頂けたらと思います。是非足を運んで頂けると嬉しいです」と呼びかけた。
moxymillは、2024年10月期にTBSテレビにて放送されたオーディション番組「SEVEN COLORS」の参加者より選ばれたメンバーを中心に構成されるガールズグループ。SWEET・CUTE・POP・BEAUTY・COOL・SEXY・CRUSHの7つのCharm（魅力）が各メンバーに付与され、楽曲ごとにCharmとセンターが入れ替わるセンターチェンジ型オールジャンルのスタイルを特徴とする。MOMOCAはABEMAオリジナル恋愛番組「虹とオオカミには騙されない」（2021）にも出演していた。（modelpress編集部）
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◆MOMOCA、moxymill卒業
MOMOCAは「5月31日をもって 私、MOMOCAはmoxymillを卒業します」と発表。「オーディションを経て、メンバーとなり経験した事のない大きなステージでデビュー出来たことあの景色、あの時の気持ちは忘れられません」とデビュー決定時に思いを馳せ、「楽曲をリリースする度に新たな自分と出会い、刺激を受ける毎日でした。moxymillとしての活動の中で今まで知らなかった世界や人との出会い数々の経験を通し、多くの事を学ばせて頂きました」と活動を振り返った。
◆moxymill、TBS系オーディション番組「SEVEN COLORS -girls life memory-」から誕生
moxymillは、2024年10月期にTBSテレビにて放送されたオーディション番組「SEVEN COLORS」の参加者より選ばれたメンバーを中心に構成されるガールズグループ。SWEET・CUTE・POP・BEAUTY・COOL・SEXY・CRUSHの7つのCharm（魅力）が各メンバーに付与され、楽曲ごとにCharmとセンターが入れ替わるセンターチェンジ型オールジャンルのスタイルを特徴とする。MOMOCAはABEMAオリジナル恋愛番組「虹とオオカミには騙されない」（2021）にも出演していた。（modelpress編集部）
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