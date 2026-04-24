通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間 ８％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.72 7.48 6.79 7.67
1MO 7.51 6.16 5.93 6.92
3MO 8.08 6.22 6.68 7.04
6MO 8.52 6.30 7.27 7.30
9MO 8.79 6.49 7.68 7.52
1YR 8.96 6.73 7.95 7.69
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.73 10.52 7.85
1MO 6.96 9.43 6.94
3MO 7.66 9.41 7.21
6MO 8.31 9.60 7.40
9MO 8.65 9.71 7.61
1YR 8.86 9.79 7.78
東京時間10:03現在 参考値
ドル円の１週間物は８％台後半とやや高め推移
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3MO 8.08 6.22 6.68 7.04
6MO 8.52 6.30 7.27 7.30
9MO 8.79 6.49 7.68 7.52
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:03現在 参考値
ドル円の１週間物は８％台後半とやや高め推移