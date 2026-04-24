◆第５７回読売マイラーズＣ・Ｇ２（４月２６日、京都競馬場・芝１６００メートル、１着馬に安田記念の優先出走権）枠順確定＝４月２４日

出走馬１８頭の枠順が確定した。

２０２４年の朝日杯ＦＳを勝ち、武豊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビで復活を狙うアドマイヤズーム（牡４歳、栗東・友道康夫厩舎、父モーリス）は５枠９番に入った。

もう１頭のＧ１馬で、２３年ＮＨＫマイルＣ以来、約３年ぶりの勝利を狙うシャンパンカラー（牡６歳、美浦・田中剛厩舎、父ドゥラメンテ）は４枠８番からスタートする。

３月に解散した国枝栄厩舎からの転厩初戦となるシックスペンス（牡５歳、美浦・田中博康厩舎、父キズナ）は８枠１６番から４戦ぶりの芝の一戦に臨む。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）

（１）ドラゴンブースト 牡４ 丹内 祐次 ５７

（２）オフトレイル 牡５ 岩田 望来 ５８

（３）ファインライン 牡５ 鮫島 克駿 ５７

（４）クルゼイロドスル 牡６ 太宰 啓介 ５７

（５）ショウナンアデイブ 牡７ 池添 謙一 ５７

（６）ブエナオンダ 牡５ 田口 貫太 ５７

（７）ベラジオボンド 牡５ 北村 友一 ５７

（８）シャンパンカラー 牡６ 岩田 康誠 ５８

（９）アドマイヤズーム 牡４ 武 豊 ５７

（１０）ウォーターリヒト 牡５ 高杉 吏麒 ５７

（１１）キョウエイブリッサ 牡６ 田山 旺佑 ５７

（１２）ファーヴェント 牡５ 坂井 瑠星 ５７

（１３）アサヒ 牡７ 松本 大輝 ５７

（１４）ロングラン セン８ 団野 大成 ５８

（１５）マテンロウスカイ セン７ 横山 典弘 ５７

（１６）シックスペンス 牡５ 戸崎 圭太 ５７

（１７）エルトンバローズ 牡６ 西村 淳也 ５７

（１８）ランスオブカオス 牡４ 吉村 誠之助 ５７