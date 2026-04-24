24年大みそかの「第75回NHK紅白歌合戦」に初出場した3人組バンドOmoinotakeのボーカル藤井怜央の妻で、ミュージシャンのASOBOiSMが24日までにインスタグラムを更新。第1子妊娠を発表した。

ASOBOiSMは「この度、新しい命を迎えることになりました」と報告。「無事、今は安定期に入り、母子共に健康で過ごさせていただいております」と説明し、家族や友人、関係者らのサポートに感謝をつづった。

今後については「ASOBOiSMとしての活動は、私にとって守り続けたい心の拠り所でもあり、仕事と子育ての両立など、漠然とした不安ももちろんあるのですが、音楽と向き合う気持ちは変わらず持ち続けながら、授かった尊い命もどちらも全力で大切にしたいと思っています。この先、きっと新たな感情や、時には葛藤も産まれるのだろうと思います。どれもが大切な感情だと思うので、表現者として、これからは母としても、その一つ一つの感情を大事にしながら、活動をしていけたらと思っております。活動休止というわけではないですが、もうしばらくスローペースになってしまうと思います」と説明した。

夫の藤井怜央も自身のXを更新し、妻の妊娠を報告。「日々、妊娠・出産に向き合う姿に触れる中で、その大変さと尊さを強く感じるとともに、感謝の気持ちが募るばかりです」とし、「夫として、そしてこれから父になる立場として、自分にできる最大限のサポートをし、無事に産まれてくることを心から願いながら、これまで以上に音楽活動にも力を入れて頑張っていきます!」と意気込みをつづった。