【築地銀だこ】九条ねぎが2倍のマシマシでモリモリに！期間限定でお得な増量キャンペーン実施中《4月30日まで》

築地銀だこは、2026年4月24日から30日まで「九条ねぎ（2倍）増量キャンペーン」を全国の築地銀だこ店舗（一部店舗を除く）で開催しています。

九条ねぎマヨシリーズが対象

シャキシャキ食感の九条ねぎをモリモリにトッピングできる、"ねぎ好き"にはたまらないキャンペーンが始まります。

対象商品は「九条ねぎマヨ 特製ソース（8個入り）」と、4月28日発売の「九条ねぎマヨ ゆずねぎポン（8個入り）」の2種類。

4月24日から30日のキャンペーン期間中に、対象商品購入でトッピングの九条ねぎが通常の2倍に増量となります（通常販売品と比較した量）。

九条ねぎマヨシリーズの美味しさを、存分に堪能するチャンスです！

・九条ねぎマヨ 特製ソース（8個入り）

築地銀だこの期間限定商品の中でも圧倒的な人気を誇るメニュー。特製の甘口ソースと風味豊かな削り節、マヨネーズをかけ、シャキシャキの九条ねぎを添えました。さらに、サクサク香ばしい特製イカ天かすと旨みを引き立てる焼きあごだし粉をトッピング。九条ねぎマヨシリーズの"最高傑作"だといいます。

価格は持ち帰り810円、店内飲食825円です。

・九条ねぎマヨ ゆずねぎポン（8個入り）

徳島県那賀町産「木頭ゆず」を使用した「国産ゆずポン酢だれ」をベースに、シャッキリとした九条ねぎと彩りの華やかな特製ゆずフレークと白ごまをトッピング。味の輪郭がハッキリとしながら、さっぱりとしているから最後まで軽やかに楽しめる、銀だこの自信作です。

価格は持ち帰り810円、店内飲食825円です。

6個入りは対象外です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部