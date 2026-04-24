歴史はエンターテインメント！かしまし歴史チャンネルへようこそ。『豊臣兄弟！』第15回のタイトルは「姉川大合戦」。織田信長・徳川家康連合軍と浅井長政・朝倉景健連合軍がぶつかった「姉川の戦い」、特に徳川軍の活躍が印象的に描かれていました。しかしドラマを見ていて「秀吉は姉川の戦いで何をしたのか？」と思いませんでしたか？秀吉は活躍したのか、また、のちに信長に評価されたのか否か、今回はそこに焦点を当てて解説していきます。（かしまし歴史チャンネル／川合章子）

姉川の戦い〜押される信長軍、逆転を呼んだ徳川の一手

今回は、姉川の戦いそのものではなく、その後の豊臣秀吉の動きに焦点を当て、できるだけわかりやすく解説していきたいと思います。その前に、姉川の戦いについて簡単に振り返っておきましょう（5ページ目に切り抜き解説動画も用意しています）。

元亀元年（1570）6月28日、近江国の姉川を挟んで、浅井・朝倉連合軍と織田・徳川連合軍が激突しました。この戦いは激戦となり、最終的には織田・徳川側が勝利しました。ただし、浅井軍が壊滅したわけではなく、浅井は、かなりの戦力を保持したまま、小谷城へ撤退しています。

姉川での戦況としては、戦いが始まった当初は、浅井長政率いる浅井軍の猛攻によって、織田信長軍は一時的に押される形になりました。

しかし、徳川家康率いる徳川軍が、朝倉軍を打ち破り、そのまま浅井軍の側面を突いたことで、形勢が逆転し、最終的に浅井軍は、撤退に追い込まれたと、『徳川実紀』には記されています。

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