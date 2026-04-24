24日11時現在の日経平均株価は前日比397.80円（0.67％）高の5万9538.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は532、値下がりは977、変わらずは59と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を103.78円押し上げている。次いでイビデン <4062>が99.90円、ＳＢＧ <9984>が88.50円、東エレク <8035>が60.34円、ＴＤＫ <6762>が30.42円と続く。



マイナス寄与度は29.06円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、第一三共 <4568>が28.26円、キオクシア <285A>が21.82円、ファナック <6954>が15.59円、キヤノン <7751>が14.78円と続いている。



業種別では33業種中18業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、海運、食料、卸売と続く。値下がり上位にはサービス、その他製品、医薬品が並んでいる。



※11時0分9秒時点



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