足のすっぴん爪を見せるのが恥ずかしい…なら今すぐ靴を見直して！「つま先から1cmのゆとり」と「正しい爪切り」が美爪再生の近道

暖かくなるとサンダルなどを履いて素足のおしゃれを楽しみたくなりますが、“すっぴん爪”を見せるのが恥ずかしいという人もいるのでは？



爪疾患のスペシャリストである麻布台クリニック・院長の齋藤昌孝さんは、ケアを続けて美しい爪になるまでには「3〜4カ月かかる」といいます。



本格的なサンダルシーズンになる前に今からできることは2つ。「足の爪トラブルを防ぐ靴の選び方」と「美しい爪を育てる正しい切り方」を教えてもらいます。

トラブルの主な要因は「靴」

実は、足の爪のトラブルは手よりも圧倒的に多く、私のクリニックを受診されている方の割合も足が約8割、手が約2割と大きく異なります。

なかでも、爪の端が周囲の皮膚に食い込んでしまう「陥入爪（かんにゅうそう）」や、弯曲爪（わんきょくそう）と呼ばれる、いわゆる「巻き爪」などの疾患に悩んでいる方が多くいらっしゃいます。

ただ、痛くないから病院には行かないけれど、爪が分厚くなったり小さくなったり、形がいびつになったりと、見た目を気にされている方もたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。

手よりも足の爪に悩む方が多い背景には、足ならではの特殊な環境があります。

特に大きな要因となっているのが「靴」です。

足は一日の大半を靴の中で過ごすため、常に圧迫や摩擦の影響を受けています。サイズが大きすぎる靴や、パンプスなどの紐がない靴を履いていると、歩く際に足が前方へ滑りやすく、つま先が繰り返し靴にぶつかります。

わずかな衝撃ですが、ちりも積もれば山となる。毎日何百回、何千回と繰り返されうちに、爪の疾患や変形を引き起こしてしまうのです。

ひも靴に履き替えるのが美爪の第一歩

そのため、足の爪トラブルを改善・予防するためにまずお勧めしたいのが、靴の見直しです。日々の靴環境が改善しなければダメージが蓄積し続けて、いつまで経っても美しい爪が育ちません。

お勧めは甲をしっかり固定できるひも靴です。革靴でもスニーカーでもかまいません。歩く際に足のずれを防いで、つま先への衝撃を軽減できます。

女性の場合は、パンプスなどのひもがない靴で通勤されている方も多いと思いますが、ひも靴で通勤して会社に着いてから履き替えるのが理想です。

足より約1cm大きい靴がベスト

そして、合わせて重要になるのがサイズ選びです。

一般的に「きつい靴は駄目だめだけれど、ゆるい靴は問題ない」と思われがちです。しかし、ゆるい靴は履いた瞬間は楽に感じるものの、歩くたびに足が動き、爪へ強い負担がかかります。「きつい・ゆるい」ではなく、「適度なゆとり」が重要なのです。

目安は「つま先から1cmほどゆとりのあるサイズ」。しっかりとかかとを合わせて試着して、正しいサイズを把握してください。

トラブルを防ぐ爪の切り方

正しい靴を選んだら、次のステップとして「爪の切り方」にも注意しましょう。

特に意識してほしいのが親指です。それ以外の指はほとんどトラブルが生じないので、親指だけ注意すれば問題ありません。

切る際のポイントは２つ。

１）爪の先端が親指と同じ長さになるように真っすぐ切る

２）端を深く切りすぎず、角を少し丸める

まず、切る際に指の形に合わせて先端をカーブさせてしまう方が多いですが、真っすぐカットしてスクエア形状にするのが理想です。長さは指の先端と同じくらいにするのがお勧め。靴の圧迫によって痛みや変形が生じにくくなります。

また、角は切り落とさずにヤスリなどで削って丸みをつけてください。皮膚に食い込みにくくなって、炎症や痛みが生じる心配もなくなるはずです。

ちなみに、爪を切るタイミングはお風呂上がりがベスト。硬い爪を切るとひび割れてしまう可能性があるので、ふやけて柔らかくなっているうちに端から少しずつ切るといいでしょう。

根気強くケアし続けることが大事

手の爪が伸びる速度は1日に約0.1ミリ。1カ月で約3ミリ伸びるので、ケアした効果が反映されて美しい爪に生え替わるには約３〜４カ月かかります。

しかし、足の爪が伸びるスピードは手の爪の半分以下。完全に生え変わるのに1年近くかかる方もいらっしゃいます。しかも、すでに生えている爪を美しくするのは極めて難しいです。そのため、これから美しい爪が生えてくる環境作りこそが、きれいなすっぴん爪を取り戻す一番の近道になります。

ただし、どうしても見た目の変形や変色が気になる場合は、医療機関で原因を見極めてもらうことも大切です。爪の問題と思っていても、実際には皮膚や骨格のトラブルが関係しているケースも考えられます。

美しい爪を育むためには、時間がかかることを理解して焦らず継続することが重要。正しい靴選びと適切な爪切りを積み重ねることで、足の爪は確実に変わっていきます。

今からでも遅くはありません。将来、素足に自信を持てるようにするためにも、美しい爪が生える環境作りを見直してみませんか？

齋藤昌孝（さいとう・まさたか）

皮膚・爪疾患のスペシャリストとして著名な麻布台クリニック院長。

取材・文＝内田直弥