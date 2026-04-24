「それはないわ」子どもの習い事の発表会で「見て見て（笑）」周囲をドン引きさせた【ママ友の言動】

子どもが習い事をしていると、大会や発表会など日頃の練習の成果を披露する機会がありますよね。一生懸命活躍する我が子の応援に、つい熱が入ってしまうのはどの家庭でもあるあるなのではないでしょうか。筆者の知人はママ友たちと娘のダンス発表会に行ったのですが、その『応援』で思うところがあったそうです。

ダンス発表会

小1の娘は、県内にいくつも教室があるダンススクールに通っています。

普段は同じ最寄りの教室の子たちとレッスンを受けていますが、このダンススクールでは年に一度、県内すべての教室の生徒が集い、日頃の練習の成果を発表する発表会が開催されます。

発表会は、大きなホールを借りて終日おこなわれる大規模なもの。ホールの席は自由席なのですが、有料のチケット制ということや我が子の発表をいい席で見たいと考える親が多いことから、あさイチの出番から終日ほぼ満席が続きます。

ママ友たちと

娘の通う教室のメンバーの保護者たちと「みんなで一緒に応援しよう」ということになったため、私も当日は朝から会場へ向かいました。

前のほうの席を確保し、ほかの教室の子どもたちの発表を見させてもらうことにしたのですが……。