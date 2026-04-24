シント＝トロイデン後藤啓介が所属先のアンデルレヒトから今季11ゴール目

ベルギー1部シント＝トロイデンVV（STVV）所属の日本代表FW後藤啓介が、ベルギー1部プレーオフのアンデルレヒト戦でチームを勝利に導く先制点を決め、今季の通算を11ゴールとした。

上位6チームのプレーオフ開始から3試合勝ちがなかったSTVVは後半30分、右サイドのパス交換からMF伊藤涼太郎がクロスを上げると、相手DFの前に体を捻じ込んだ後藤が押し込んで先制点。チームは追加点も奪い2-0として、プレーオフの初勝利を挙げた。

アンデルレヒトから期限付き移籍中の後藤は、試合後に「4試合目で初めて勝って、しかもホーム。自分にとっては所属先でも相手に勝てたのも、自分のゴールで勝たせられたのも嬉しいです。涼太郎くんがボールを持って顔が上がった瞬間に来るなと思ったので、相手との駆け引きに勝てた結果がゴールだと思います」と振り返った。

STVVはDF谷口彰悟、MF山本理仁、GK小久保玲央ブライアン、MF松澤海斗選手、後藤、伊藤がスタメン出場だった。後藤は今後の戦いに向け「初勝利できてここから波に乗れると思うので、この波をしっかり継続できるようにチーム一丸となって、しっかり休んでまた勝てるようにやっていきたい」と話している。

STVVはレギュラーシーズン終了後に、一度半分になる勝ち点とプレーオフでのものを合計して勝ち点33で3位につけている。全10試合のプレーオフのうち4試合を終え、首位のサンジロワーズとの勝ち点10差を追っている。（FOOTBALL ZONE編集部）