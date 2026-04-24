タレントの古坂大魔王（５２）の妻でタレントの安枝瞳（３８）が、キュートな笑顔を披露した。

２４日までに自身のインスタグラムを更新し「あっという間に４月終わりに近づいている…！！！そしてもう５月！！！！ＧＷも楽しいお休みになりそう！てかする！」と時の早さに驚いた。

そして「お知らせ」として「この度ピコ太郎さんが１年で８０．８曲リリース中の『ママだいすき』という曲をこえださん達が歌わせてもらいました！！」と、子どもたちが楽曲に参加したことを報告。「ママだいすきの気持ちが強過ぎて曲に。とっても可愛いので赤ちゃん〜大人になるまでの物語を想像しながら一緒に楽しんでいただければと思います！歌唱ちょこちょこって変えればオリジナルママだいすきも歌えそう…！男の子バージョンも個人的に聞きたい…！」とつづった。

話題を変え「少し話変わりますが、この前、久しぶりに東京の病院に入院してる間の母と私たちのやり取りの手紙を読み返しました。もう３０年近く前のものなのにちゃんと保管してくれてた父にも感謝。今ならもっと伝えたいことがあるのに、幼い私は自分のことしか書いてなくてすごくもどかしい気持ちになりました。そんなしょーもない手紙に、辛くて大変だったであろうお母さんからのお返事も大人で、何回見ても今涙が出てきます」という。

「私はお母さんにもっと大好きな気持ちを伝えたらよかったなぁって常日頃思ってます。言えなかった分、こえださん達にはウザいくらい伝えてます。今私が死んでも『ママ、私たちのこと大好きだったよね…』って思ってもらえると思います」と子どもたちに深い愛情を注ぐ。「いなくなってからは伝えられないので、大切な人には言葉で伝えてあげてね。言うのが恥ずかしい人はぜひお手紙に。あ、りんごジュースと一緒にって言うのもいいよね笑」と続け、「そんな母の日ももうすぐ！お母さん、いつもお空から見守ってくれててありがとー！大好きだよー」と天国の母に伝え、「こんな支離滅裂なインスタを見てくれてるみなさんも大好きだよーいつもありがとうね！！！」と長文を締めくくった。

安枝は、ＰＰＡＰでブレイクしたピコ太郎の“プロデューサー”こと古坂と２０１７年に結婚。１８年に第１子女児、２０年に第２子女児を出産した。３月の投稿では抜群スタイルのドレス姿を披露して話題に。Ｘ（旧ツイッター）では「ドレス好評で嬉しい。インスタもフォロワーさんめっちゃ増えた。普段こんな露出しないからドキドキだったよー！！」と反響に喜んだ。ネット上では「可愛い奥さんだね」「こんな美人の嫁さん」「こんな奥さんがいてただただ羨ましい！」「古坂さんってこんなきれいな奥様いらっしゃったんですね。幸せそうな夫婦で素敵です」などの声が寄せられていた。