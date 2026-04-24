パスポートの申請手数料を大幅に引き下げるための改正旅券法がさきほど成立しました。

パスポート手数料の改定を盛り込んだ改正旅券法はけさの参議院・本会議で採決が行われ、全会一致で可決し、成立しました。

これにより、7月1日から新たな手数料が適用される見通しです。

現在、パスポートの新規発行や更新にかかる手数料は、18歳以上が取得できる10年用をオンラインで申請した場合は1万5900円、18歳未満が取得する5年用のパスポートは、年齢によって5900円から1万900円です。

法改正によって今後10年用のオンライン申請の手数料を7000円引き下げて8900円とするほか、5年用は一律で4400円とする見通しです。

また、18歳以上の場合は5年用のパスポートを廃止し、10年用に一本化するとしています。

一方で政府は、日本を出国する際に課されるいわゆる「出国税」を今年7月から引き上げる方向で調整していて、これまでパスポート手数料の中に含まれていた邦人保護に係る経費はこの「出国税」から徴収される形になります。