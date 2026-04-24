「もうアンデルレヒトでプレイしたいと思っていない」と決別宣言か 所属元クラブ相手に決勝点の後藤啓介、エンブレム掲げ喜び爆発！
ベルギーリーグ、プレイオフグループAでアンデルレヒトと対戦したシント・トロイデンは、2-0と勝利を収めた。決勝点を挙げたのは、相手のアンデルレヒトからローン移籍している日本代表FW後藤啓介だ。
後藤は75分、MF伊藤涼太郎からのクロスに右足で合わせ得点を奪った。物議を醸しているのはその後のセレブレーションで、後藤は両手でガッツポーズを作って喜びを爆発させると、シャツを引っ張ってシント・トロイデンのエンブレムをサポーターに示す場面も。通常、古巣のクラブとの対戦時はゴールを挙げても喜びを控えめに表現するものだが、この大喜びぶりに古巣のチームメイトたちも試合後に苦言を呈した。MFトリスタン・デグリーフは「個人的に彼を責めるつもりはないけど、あんなに大袈裟に喜ぶべきじゃない」と語っている。
同紙によれば、後藤は2028年までアンデルレヒトとの契約を結んでいるが、今夏の退団を希望しており、ブンデスリーガ移籍を目指しているという。また、イングランドからの関心も報じられているようだ。
もうアンデルレヒトへの忠誠心は持っていない様子の後藤。今夏彼がどのような選択をするか、国内外から注目が集まる。
| Keisuke Goto scoorde een echte spitsengoal om STVV punten voor RSC Anderlecht te zetten. #STVAND pic.twitter.com/UPidbArd6B— DAZN België (@DAZN_BENL) April 23, 2026