Microsoftが創業50年超で初の希望退職プログラムを実施、対象は「勤続年数＋年齢が70以上」で従業員の7％が資格あり

Microsoftが創業50年超で初の希望退職プログラムを実施、対象は「勤続年数＋年齢が70以上」で従業員の7％が資格あり