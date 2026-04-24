ラフターラインズ

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◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル＝２着馬までにオークスの優先出走権）

　オークストライアルのフローラＳの枠順が４月２４日、確定した。

　前走のきさらぎ賞で牡馬相手に３着と好走して、レーン騎手と初コンビを組むラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は、４枠５番に決定した。

　デビュー戦で５馬身差をつけて圧勝し、キャリア１戦１勝で重賞初挑戦となるラベルセーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父キズナ）は、２枠２番に決まった。

　決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）リスレジャンデール　牝３　５５　津村　明秀

（２）ラベルセーヌ　牝３　５５　荻野　極

（３）サムシングスイート　牝３　５５　酒井　学

（４）ペイシャシス　牝３　５５　北村　宏司

（５）ラフターラインズ　牝３　５５　ダミアン・レーン

（６）ペンダント　牝３　５５　佐々木　大輔

（７）リアライズルミナス　牝３　５５　松山　弘平

（８）ゴバド　牝３　５５　原　優介

（９）コウギョク　牝３　５５　横山　和生

（１０）エイシンウィスパー　牝３　５５　松若　風馬

（１１）ファムクラジューズ　牝３　５５　横山　武史

（１２）スタニングレディ　牝３　５５　三浦　皇成

（１３）エンネ　牝３　５５　マイケル・ディー