◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル＝２着馬までにオークスの優先出走権）

オークストライアルのフローラＳの枠順が４月２４日、確定した。

前走のきさらぎ賞で牡馬相手に３着と好走して、レーン騎手と初コンビを組むラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は、４枠５番に決定した。

デビュー戦で５馬身差をつけて圧勝し、キャリア１戦１勝で重賞初挑戦となるラベルセーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父キズナ）は、２枠２番に決まった。

決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）リスレジャンデール 牝３ ５５ 津村 明秀

（２）ラベルセーヌ 牝３ ５５ 荻野 極

（３）サムシングスイート 牝３ ５５ 酒井 学

（４）ペイシャシス 牝３ ５５ 北村 宏司

（５）ラフターラインズ 牝３ ５５ ダミアン・レーン

（６）ペンダント 牝３ ５５ 佐々木 大輔

（７）リアライズルミナス 牝３ ５５ 松山 弘平

（８）ゴバド 牝３ ５５ 原 優介

（９）コウギョク 牝３ ５５ 横山 和生

（１０）エイシンウィスパー 牝３ ５５ 松若 風馬

（１１）ファムクラジューズ 牝３ ５５ 横山 武史

（１２）スタニングレディ 牝３ ５５ 三浦 皇成

（１３）エンネ 牝３ ５５ マイケル・ディー