【フローラＳ】レーン騎手と初コンビのラフターラインズは４枠５番 初戦圧勝のラベルセーヌは２枠２番
◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル＝２着馬までにオークスの優先出走権）
オークストライアルのフローラＳの枠順が４月２４日、確定した。
前走のきさらぎ賞で牡馬相手に３着と好走して、レーン騎手と初コンビを組むラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）は、４枠５番に決定した。
デビュー戦で５馬身差をつけて圧勝し、キャリア１戦１勝で重賞初挑戦となるラベルセーヌ（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父キズナ）は、２枠２番に決まった。
決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）リスレジャンデール 牝３ ５５ 津村 明秀
（２）ラベルセーヌ 牝３ ５５ 荻野 極
（３）サムシングスイート 牝３ ５５ 酒井 学
（４）ペイシャシス 牝３ ５５ 北村 宏司
（５）ラフターラインズ 牝３ ５５ ダミアン・レーン
（６）ペンダント 牝３ ５５ 佐々木 大輔
（７）リアライズルミナス 牝３ ５５ 松山 弘平
（８）ゴバド 牝３ ５５ 原 優介
（９）コウギョク 牝３ ５５ 横山 和生
（１０）エイシンウィスパー 牝３ ５５ 松若 風馬
（１１）ファムクラジューズ 牝３ ５５ 横山 武史
（１２）スタニングレディ 牝３ ５５ 三浦 皇成
（１３）エンネ 牝３ ５５ マイケル・ディー