◆米大リーグ レッドソックス２―４ヤンキース（２３日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が本拠のヤンキース戦に「３番・ＤＨ」で２試合ぶりに先発。４打数無安打に終わり、打率は２割６分２厘となった。チームは、この日３Ａから昇格させた２３歳の剛腕トーリが６回を投げ１１奪三振１失点と好投。２―１で迎えた７回、チーム９試合ぶりの失策も絡んで中継ぎ陣が３失点。５投手で今季最多１７三振を奪ったが、今季初の宿敵対決で屈辱のスイープを喫し、ア・リーグ東地区首位ヤンキースとのゲーム差は「７」となった。

今季１１度目のスタメン起用も、吉田のバットから快音は響かなかった。昨年１０月のワイルドカードシリーズ第３戦では２安打を放った右腕シュリトラーとの再対決。第１打席はシンカーで二ゴロに倒れ、３回２死一塁で迎えた第２打席はファウルで粘ったが、８球目にシンカーで一ゴロに打ち取られた。第３打席は打球速度１０１マイル（１６３キロ）の強い当たりだったが、角度（４１度）が付きすぎ、中飛に倒れた。

シュリトラーは登板前日、吉田について「彼に打たれた２安打は、直球だった。いい打者で、逆方向に打つのが得意なようだった。第３打席に、ようやくゾーンを広げて打ち取ることができた。そこは満足している」と見送ればボール球となる高めの直球で空振り三振を奪った記憶を呼び覚ましていた。一方、吉田は直球、シンカー、ツーシームが全体の約９割を占める右腕に対し、「速い球に合わせていかなければ」と意気込んでいたが…。

３万６５０５人のチケット完売となった本拠地は、屈辱スイープに不満とため息が充満していた。コーラ監督は「まだ時期は早い。４月なんだ。引き続きプレーし続けるだけだ」と切り替えを強調した。