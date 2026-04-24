テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２４日、Ｗソックス・村上宗隆内野手が２２日（日本時間２３日）、敵地・Ｄバックス戦の７回に１０号２ランを放ち、日本勢歴代最速の２４試合目でシーズン１０号に到達したことを報じた。

５試合連続のアーチで、大谷翔平（ドジャース）が昨年樹立した連続試合本塁打の日本勢最長記録にも並んだ。リーグ本塁打ランクでもジャッジ（ヤンキース）を上回って単独２位に浮上した。

金曜コメンテーターを務めるタレントの長嶋一茂は村上について「僕は、やっぱり一番びっくりしたのは、まだこれ開幕して２４試合なんですけど、２４試合で慣れちゃったなっていう感じなんですよ」と驚嘆した。

続けて「いろんなことに慣れなきゃいけないと思います。チーム内のことであったり、アメリカという国の環境もあるし。何よりも相手ピッチャーに慣れなきゃいけないし…相当時間かかりますよ。慣れるって」とし「２、３か月は、かかるかなと思ってたんだけど。もうすでに何年かもう…去年もおととしもやってたような雰囲気で」と絶賛した。

さらに「何よりもすごいのは、バレルゾーンが１７７キロぐらいで。大谷選手と数キロぐらいしか変わらないんです」とし「打った瞬間も完璧で、歩き出しもしないみたいな。このフォームって、もう完璧に捉えてるって証なんですよね。崩れてスイングしていないっていう。だから、もうほぼ自分の理想の打ち方を…ホームランもちろん打ってる時は当然なんだけど…してるっていうところがすごいなと思います。本当に時差があって移動もあるし、肉体にかかる不安と相当ある。ＷＢＣ、彼やってますからね。そっちの肉体的疲労もあると思うんだけど、すごいなって」と繰り返し絶賛していた。