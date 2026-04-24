読売テレビ・西山耕平アナウンサーに第２子女児が誕生した。気象予報士の妻・奈良岡希実子さんが２４日に自身のインスタグラムを通じて発表。「第二子となる元気な女の子を出産いたしました」と報告した。

奈良岡さんは「＃青森 ＃里帰り出産」などのハッシュタグをつけ、「青森で桜が美しく咲く頃に、第二子となる元気な女の子を出産いたしました」と誕生したことを報告。「無事に産まれてきてくれたことに感謝し、元気に大きくなってくれることを願っています」と家族が増えたことを喜んだ。

赤ちゃんを抱っこし、夫の西山アナ、長男と撮影した家族ショットを披露。「一生懸命お兄ちゃんになろうと頑張っている長男も可愛く、頼もしいです。やんちゃなお兄ちゃんがドタバタ走り回っても動じない娘。第二子の逞（たくま）しさを感じます。とにかく兄妹仲良く健やかに育ってほしいです」と願った。

奈良岡さんは、１０年間出演した日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分、読売テレビ制作）のお天気キャスターを３月で卒業。プライベートでは２０２２年に４月に西山耕平アナとの結婚を発表。西山アナは同番組でリポーターやディレクターとしても出演し、司会の宮根誠司に夫婦でイジられることもあった。２３年春に第１子男児が誕生した。

夫の西山アナは３月３０日にスタートした読売テレビの新番組「テッパン朝ライブ じゅーっと！」（月〜金曜・前５時）のメインＭＣに抜てきされた。