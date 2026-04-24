【青葉賞】２戦２勝のノーブルサヴェージは７枠１５番 アザレア賞勝ち馬のブラックオリンピアは２枠４番 枠順確定
◆第３３回青葉賞・Ｇ２（４月２５日、東京競馬場・芝２４００メートル＝２着馬までに日本ダービーの優先出走権）
青葉賞に出走する１８頭の枠順が４月２４日、確定した。
デビューから２戦２勝のノーブルサヴェージ（牡３歳、美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）は、７枠１５番に決定した。
アザレア賞を制して連勝中のブラックオリンピア（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父キタサンブラック）は、２枠４番に決まった。
武豊騎手との新コンビで注目され、コントレイル産駒の重賞初制覇がかかるゴーイントゥスカイ（牡３歳、美浦・上原佑紀厩舎、父コントレイル）は、８枠１６番となった。
決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、騎手の順。３歳限定で、全馬斤量は５７キロ）。
（１）トゥーナスタディ 菅原 辰徳
（２）カットソロ 津村 明秀
（３）パラディオン 吉田 豊
（４）ブラックオリンピア 川田 将雅
（５）ミッキーファルコン 田辺 裕信
（６）テルヒコウ 坂井 瑠星
（７）タイダルロック 三浦 皇成
（８）ラストスマイル 杉原 誠人
（９）ヒシアムルーズ 佐々木 大輔
（１０）アッカン 池添 謙一
（１１）ノチェセラーダ マイケル・ディー
（１２）サガルマータ 横山 武史
（１３）コスモギガンティア 矢野 貴之
（１４）ヨカオウ 岩田 康誠
（１５）ノーブルサヴェージ ダミアン・レーン
（１６）ゴーイントゥスカイ 武 豊
（１７）シャドウマスター 北村 友一
（１８）ケントン 木幡 巧也