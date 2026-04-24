【ヨッシーとフカシギの図鑑】 5月21日 発売予定 価格： 7,980円（パッケージ版） 6,980円（ダウンロード版）

任天堂は、5月21日に発売予定のNintendo Switch 2用アクション「ヨッシーとフカシギの図鑑」の公式ページを公開した。

本作はヨッシーが主人公の2Dアクションゲームで、可愛らしい見た目の生き物についての内容を図鑑に記しつつ、フィールドを探索していく。今回公開された公式ページおよび動画ではヨッシーたちが「フカシギ」という図鑑と出会うことや、生き物について紹介。フィールドの一部ギミックなども確認できる。

また、本作ではamiiboを使うことでその日の占いができ、結果によって発見のヒントを得るためのコインが手に入ることも明かされた。

【ヨッシーとフカシギの図鑑 紹介映像】

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