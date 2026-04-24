「ヨッシーとフカシギの図鑑」はamiiboを使うと占いができる。新映像＆公式ページがオープン
【ヨッシーとフカシギの図鑑】 5月21日 発売予定 価格： 7,980円（パッケージ版） 6,980円（ダウンロード版）
(C) Nintendo
任天堂は、5月21日に発売予定のNintendo Switch 2用アクション「ヨッシーとフカシギの図鑑」の公式ページを公開した。
本作はヨッシーが主人公の2Dアクションゲームで、可愛らしい見た目の生き物についての内容を図鑑に記しつつ、フィールドを探索していく。今回公開された公式ページおよび動画ではヨッシーたちが「フカシギ」という図鑑と出会うことや、生き物について紹介。フィールドの一部ギミックなども確認できる。
また、本作ではamiiboを使うことでその日の占いができ、結果によって発見のヒントを得るためのコインが手に入ることも明かされた。【ヨッシーとフカシギの図鑑 紹介映像】
[任天堂HP]『ヨッシーとフカシギの図鑑』の紹介映像と公式サイトを公開しました。- 任天堂株式会社 (@Nintendo) April 23, 2026
図鑑の中は"ふかしぎ"な生き物がいっぱい。
「食べるとどんな味？」「ふむとどうなる？」
公式サイトでは、ヨッシーのアクションで生き物のいろいろな特徴を発見する様子を紹介しています。https://t.co/UHq1RRus8J
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