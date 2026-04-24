【RG 1/144 ZGMF-X10A フリーダムガンダム ディアクティブモード【再販】】 【RG 1/144 ZGMF-X09A ジャスティスガンダム ディアクティブモード【再販】】 【RG 1/144 ストライクフリーダムガンダム ディアクティブモード【再販】】 【RG 1/144 デスティニーガンダム ディアクティブモード【再販】】 【RG 1/144 GAT-X105ストライクガンダム ディアクティブモード【再販】】 予約開始：4月24日11時 7月～8月 発送予定 価格 フリーダムガンダム、ジャスティスガンダム、デスティニーガンダム：各3,080円 ストライクフリーダムガンダム：3,850円 ストライクガンダム：2,530円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「RG 1/144 ZGMF-X10A フリーダムガンダム ディアクティブモード」などを7月から8月に再販する。4月24日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は2,530円から3,850円。

今回プレミアムバンダイにて、RGディアクティブモードシリーズの商品を再販することを告知しており、「RG 1/144 ZGMF-X10A フリーダムガンダム ディアクティブモード」「RG 1/144 ZGMF-X09A ジャスティスガンダム ディアクティブモード」「RG 1/144 ストライクフリーダムガンダム ディアクティブモード」「RG 1/144 デスティニーガンダム ディアクティブモード」「RG 1/144 GAT-X105ストライクガンダム ディアクティブモード」の計5製品の再販分が4月24日11時より予約開始される。

「RG 1/144 ZGMF-X10A フリーダムガンダム ディアクティブモード」

「RG 1/144 ZGMF-X09A ジャスティスガンダム ディアクティブモード」

「RG 1/144 ストライクフリーダムガンダム ディアクティブモード」

「RG 1/144 デスティニーガンダム ディアクティブモード」

「RG 1/144 GAT-X105ストライクガンダム ディアクティブモード」

発送日：7月 予定 仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、ABS、PP発送日：8月 予定 仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、ABS、PP発送日：7月 予定 仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、ABS、PP発送日：8月 予定 仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、ABS、PP発送日：7月 予定 仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、ABS、PP

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。また、開発途中の試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。