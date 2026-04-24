佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の天気をお伝えします。



しばらく雨や黄砂の影響で洗濯物の外干しにはあいにくのお天気が続いていましたが、24日と25日はよく晴れて洗濯日和になりそうです。ただ、24日午後は風が強まる見込みですので、飛ばされないようにしっかり留めておくようにしましょう。



「天気の予想」

朝は雲が多い所も次第にとれて、日中はすっきりと晴れます。日差しがたっぷり届き、気持ちの良い青空が広がるでしょう。晴れてくると空気が乾燥しますので火の取り扱いにご注意ください。



「傘は必要なのかどうなのか？」

天気の崩れはありません。傘は持たずにお出かけできます。



「気温はどうなのか？」

最高気温は福岡市や北九州市で20℃、久留米市や佐賀市で22℃でしょう。前日よりは大きく上がる見込みですが、北風が強く吹きますので数字ほど暖かくは感じられないでしょう。羽織るものがあると良いでしょう。



「なのか間予報」

土曜日はよく晴れてお出かけ日和でしょう。日曜日は雲が広がりやすく、雨の時間もありそうです。短い時間の雨ですが、一時的にザッと強まる可能性があります。来週は天気が周期的に変わります。晴れた時間は有効に使うようにしましょう。