お笑いタレント今田耕司（60）が24日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）に出演。航空会社にあるとされる“芸能人ブラックリスト”のうわさについて語った。

この日のメールテーマは「ヤバいよヤバいよ」。アシスタントの同局若林有子アナウンサーが飛行機に乗り遅れた経験を明かすと、今田は「飛行機は厳しいよな。俺もラウンジでゆっくりしてたら間に合わなかったことあってさ」と同様の経験を振り返った。

搭乗口の通過締め切りについて「飛ぶ時間の何分か前っていうのがあるじゃん？それには間に合わなかったの」と反省しつつ「でもまだいるじゃん、そこに飛行機！っていう。ダメなんですよね。ふてくされるしかなかった」と自身の失敗にうなだれた。

また「でもやっぱこういう仕事してるから、あんまりふてくされてもね」と語り「あと航空会社にはブラックリストがあるって聞くじゃん？あるんだって！芸能人の」と小声で報告。「『態度悪い』とか『この人ブラックリストやから気をつけて』みたいなのがあんねん」と航空会社内で共有されている情報があるといい、「言えないけど、有名な外国人タレントの方がそうやったとか、やたらクレーム入れるとかさ。そういうのがあるから、あんまりお客さんだからって言ったらダメなのよ」と話していた。