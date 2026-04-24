「夫婦で一緒に出来るスポーツ」ほしのあき、ゴルフでナイススイング披露！ 「素晴らしい心意気です」
タレントのほしのあきさんは4月23日、自身のInstagramを更新。ゴルフショットを公開しました。
【動画】ほしのあきのゴルフショット
また、「そして、友達夫婦とラウンド出来る様に頑張る〜ぅ」と、練習への意気込みを明かしました。ファンからは、「素晴らしい心意気です」「打ちっぱなしゴルフ、やってみたいですね」「あきさん素敵」「ファイト」「一緒にやってくれる奥様羨ましい」などの声が上がっています。
(文:中村 凪)
【動画】ほしのあきのゴルフショット
「友達夫婦とラウンド出来る様に頑張る〜ぅ」ほしのさんは「夫婦で一緒に出来るスポーツだからまずはしっかり練習」とつづり、1本の動画を投稿。ゴルフ練習場でのスイングする様子を披露しています。ほしのさんは黒いトップスにグレーのパンツのラフな姿で、見事なスイングが収められています。
ネモフィラとの夫婦ショット披露自身のInstagramでプライベートや仕事のオフショットなどをたびたび公開しているほしのさん。21日の投稿では「今年もひたち海浜公園にネモフィラを見に行って来たよ」とつづり、ネモフィラをバックにした夫婦ショットなどを披露しました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)