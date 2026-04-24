「冬の契約は大失敗」ドイツ強豪加入の20歳日本人DF、まさかの“出場ゼロ”に現地メディアも困惑「監督に完全に見放された」
今冬にスウェーデンのユールゴーデンからドイツの強豪フランクフルトに移籍した小杉啓太は、いまだにデビューを果たせていない。今年２月に就任したアルベルト・リエラ監督の信頼を得られていないようだ。
フランクフルトの地元紙『Frankfurter Rundschau』は４月23日、この20歳DFの状況について、「アイントラハトの数百万ユーロの冬の契約はヘッセンリーガで大失敗」と題した記事を掲載。次のように伝えた。
「日本人のケイタ・コスギは、冬の移籍市場で400万ユーロでアイントラハト・フランクフルトに加入した。しかし、ブンデスリーガでの出場機会は未だになく、現在はヘッセンリーガ（U-21チームが戦う５部リーグ）でのみプレーしている。コスギのケースは多くの疑問を投げかけている」
同紙は「リエラ監督はコスギを信頼していない。（前任の）ディノ・トップメラー監督の下では、１月のブンデスリーガ５試合中４試合でメンバー入りを果たした。アルベルト・リエラ監督の下でも３試合に招集され、日本人選手のブンデスリーガデビューは目前に迫っているように見えた。しかし、20歳のコスギは３月以降メンバーから外れ続けている」と指摘。こう続けている。
「スペイン人指揮官は今や、この有望なDFを完全に見放してしまった。しかし、先週末、ついにその時が訪れた。コスギはフランクフルトでの公式戦初出場を果たした。ブンデスリーガではなく、５部リーグのヘッセンリーガでのことだ」
逸材左SBは、今シーズン中にブンデスリーガの舞台に立てるだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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フランクフルトの地元紙『Frankfurter Rundschau』は４月23日、この20歳DFの状況について、「アイントラハトの数百万ユーロの冬の契約はヘッセンリーガで大失敗」と題した記事を掲載。次のように伝えた。
同紙は「リエラ監督はコスギを信頼していない。（前任の）ディノ・トップメラー監督の下では、１月のブンデスリーガ５試合中４試合でメンバー入りを果たした。アルベルト・リエラ監督の下でも３試合に招集され、日本人選手のブンデスリーガデビューは目前に迫っているように見えた。しかし、20歳のコスギは３月以降メンバーから外れ続けている」と指摘。こう続けている。
「スペイン人指揮官は今や、この有望なDFを完全に見放してしまった。しかし、先週末、ついにその時が訪れた。コスギはフランクフルトでの公式戦初出場を果たした。ブンデスリーガではなく、５部リーグのヘッセンリーガでのことだ」
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